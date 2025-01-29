Επίσημο το «μπαμ»: Ανακοίνωσε τον Τάσο Χατζηγιοβάνη ο Asteras AKTOR

Και με τη βούλα στην Τρίπολη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης!



Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ, τρία χρόνια μετά την αποχώρηση τού από τον Παναθηναϊκό, επιστρέφει στην Ελλάδα, αφού ο Asteras AKTOR ανακοίνωσε την απόκτησή του, από την τουρκική Εγιουρσπόρ, με τη μορφή του δανεισμού, διατηρώντας και οψιόν αγοράς για τον ερχόμενο καλοκαίρι!

Η ανακοίνωση των Αρκάδων

«O ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Τάσο Χατζηγιοβάνη, με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα της Τουρκίας, Eyupspor.



Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 1997 στην Μυτιλήνη και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό το 2022 και έχει αγωνιστεί στο Europa League. Είναι διεθνής ποδοσφαιριστής, μετρώντας 15 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας, έχοντας αγωνιστεί 12 φορές και με τη φανέλα της Εθνικής Ελπίδων της χώρας μας, σκοράροντας ένα τέρμα. Στην ομάδα μας επέλεξε το Νο21 για τη φανέλα του.



Καλωσορίζουμε τον Τάσο Χατζηγιοβάνη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.».





Στις πρώτες του δηλώσεις ο Χατζηγιοβάνης ανέφερε: «Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ για τον ΑΣΤΕΡΑ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και να ξεκινήσω άμεσα τις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Έρχομαι σε έναν σύλλογο που βγάζει υγεία, προοπτική στο ελληνικό ποδόσφαιρο και διαχρονικά έχει υψηλούς στόχους. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για το ενδιαφέρον που έδειξε για εμένα και που έκανε τα πάντα για να έρθω στον ΑΣΤΕΡΑ. Θα ήθελα να υποσχεθώ στους φιλάθλους του ΑΣΤΕΡΑ σκληρή δουλειά και αφοσίωση στην ομάδα για να πετύχουμε στους στόχους μας. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

