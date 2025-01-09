Λογαριασμός
Επιμένει για Κβαρατσχέλια η Παρί Σεν Ζερμέν - Το ποσό που ζητάει η Νάπολι

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Νάπολι για την απόκτηση του Κβίτσα Κβαρατσχέλια, με την ιταλική ομάδα να ζητάει 80 εκατ. ευρώ για να του επιτρέψει να μετακομίσει στο Παρίσι

Κβαρατσχέλια

Φορτσάρει για την απόκτηση του Κβαρατσχέλια η Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με ιταλικά Μέσα, οι πρωταθλητές Γαλλίας είναι αποφασισμένοι να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Γεωργιανό σταρ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις τους με τη Νάπολι.

Όπως αναφέρει μάλιστα σε ρεπορτάζ του ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι «Παρτενοπέι» φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά-σιγά να συνειδητοποιούν ότι ο Κβαρατσχέλια δεν θα βρίσκεται για καιρό ακόμα στο ρόστερ τους.

Ωστόσο, είναι διατεθειμένοι να τον αφήσουν να αποχωρήσει μόνο αν ικανοποιηθούν απόλυτα οι οικονομικές τους απαιτήσεις, ζητώντας 80 εκατ. ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν άμεσα και χωρίς δόσεις.

Ο Κβαρατσχέλια αγωνίζεται στη Νάπολι από το καλοκαίρι του 2022, έχοντας 19 εμφανίσεις με 5 γκολ και 3 ασίστ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

