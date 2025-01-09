Τέλος ο Αργυρίου από τον Ατρόμητο

Πέρα από την μεταγραφή του Μπράιαν Παλμεζάνο, στον Ατρόμητο σήμερα (09/01), υπήρξε και αποδέσμευση ποδοσφαιριστή του ρόστερ. Για τον Άγγελο Αργυρίου ο λόγος, με την ομάδα των δυτικών προαστείων να ανακοινώνει την αποχώρηση του 23χρονου δεξιού μπακ.

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Αργυρίου. Του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην καριέρα του», ανέφερε χαρακτηριστικά η λιτή ανακοίνωση.

Ο Αργυρίου, πάντως, δεν έμεινε χωρίς ομάδα για πολύ καιρό, καθώς ο Asteras B Aktor ανακοίνωσε την απόκτησή του.

