Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Μουντιάλ 2026 πλησιάζει με τα εισιτήρια να έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα, προκαλώντας αντιδράσεις παγκοσμίως.

Η συμμετοχή του Ιράν και το ενδεχόμενο διασταύρωσης με τις ΗΠΑ προσθέτουν έντονο πολιτικό και διπλωματικό ενδιαφέρον στη διοργάνωση.

Παρά την απουσία της Ελλάδας, ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει μέσω του Γιώργου Δώνη, που θα οδηγήσει τη Σαουδική Αραβία στο φετινό Μουντιάλ.

Απομένει πλέον μόνο ένας μήνας μέχρι την έναρξη του πρώτου αγώνα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, και ήδη υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση, όπως σχολιάζει το CNN. Από τις διπλωματικές εντάσεις έως τις τιμές των εισιτηρίων και τα έξοδα ταξιδιού, το φετινό Μουντιάλ έχει ήδη προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων πριν καν την έναρξή του, και το ενδιαφέρον αυτό αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο καθώς πλησιάζουμε στον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής στις 11 Ιουνίου.

Για να μπαίνουμε σιγά - σιγά στο κλίμα, παρακάτω παρουσιάζονται 5+1 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε ενόψει του Μουντιάλ 2026:

1. Τιμές εισιτηρίων

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχει γλιτώσει από τις αντιπαραθέσεις, και ίσως η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής είναι το κόστος που συνεπάγεται η συμμετοχή σε αυτό.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τους αγώνες έχουν εκτοξευθεί σε νέα ύψη, αποτρέποντας πολλούς οπαδούς από το να παρακολουθήσουν τις εθνικές ομάδες τους.

Τα φθηνότερα εισιτήρια για τον εναρκτήριο αγώνα των ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης στις 12 Ιουνίου κοστίζουν πλέον πάνω από 1.000 δολάρια το καθένα. Οι τιμές αυτές εκτινάσσονται ακόμη υψηλότερα για τους πιο σημαντικούς αγώνες, με τα εισιτήρια για τον τελικό να φτάνουν πλέον τα 32.970 δολάρια.

Ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ειρωνικά ορισμένες από τις τιμές, δηλώνοντας στην εφημερίδα New York Post ότι «για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ θα τα πλήρωνα», αναφερόμενος στην τετραψήφια τιμή των εισιτηρίων για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ.

Αν θεωρείτε ότι αυτές οι τιμές είναι ήδη αρκετά εξωφρενικές, μένει να δείτε και τις τιμές μεταπώλησης. Η FIFA έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους κατόχους εισιτηρίων να μεταπωλούν τις θέσεις τους στην τιμή που οι ίδιοι θεωρούν κατάλληλη. Ο διοικητικός φορέας δεν καθορίζει τις τιμές, αλλά εισπράττει προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή.

Αυτά τα εισιτήρια πωλούνται για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, χιλιάδες δολάρια. Ένας κάτοχος εισιτηρίου για τον τελικό πουλάει μάλιστα τη θέση του, η οποία βρίσκεται ακριβώς στο πίσω μέρος του γηπέδου, για πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια.

Και ενώ ρεαλιστικά κανείς δεν περιμένει να θα γίνει μια τέτοια αγορά, δείχνει πόσο απρόσιτες είναι αυτές οι τιμές για τους περισσότερους απλούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο.

Η FIFA έχει υπερασπιστεί την τιμολογιακή της πολιτική, αναφέροντας ότι διέθεσε εισιτήρια με τιμή εκκίνησης τα 60 δολάρια για κάθε αγώνα, συμπεριλαμβανομένου του τελικού, τα οποία διατέθηκαν ειδικά στους οπαδούς των ομάδων που προκρίθηκαν μέσω των αντίστοιχων ομοσπονδιών τους.

Αναφέρει επίσης ότι, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, τα έσοδα επενδύονται απευθείας στο ποδόσφαιρο.

«Πρέπει να λάβουμε στα υπόψη την αγορά. Βρισκόμαστε σε μια αγορά όπου ο τομέας της ψυχαγωγίας είναι ο πιο ανεπτυγμένος στον κόσμο, οπότε πρέπει να εφαρμόζουμε τις τιμές της αγοράς», δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στο Milken Institute Global Conference στην Καλιφόρνια. «Στις ΗΠΑ επιτρέπεται επίσης η μεταπώληση εισιτηρίων, οπότε αν πουλήσετε εισιτήρια σε πολύ χαμηλή τιμή, αυτά θα μεταπωληθούν σε πολύ υψηλότερη τιμή. Και στην πραγματικότητα, παρόλο που ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι τιμές των εισιτηρίων μας είναι υψηλές, αυτά καταλήγουν τελικά στην αγορά μεταπώλησης σε ακόμη υψηλότερη τιμή, που ξεπερνά το διπλάσιο της δικής μας τιμής».

Όμως, αν συνυπολογιστούν τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων, των μετακινήσεων προς τους αγώνες και των ξενοδοχείων, το φετινό Μουντιά λείναι απλώς απρόσιτο για πολλούς. Και οι τιμές τον επόμενο μήνα μάλλον θα ανέβουν ακόμη περισσότερο, καθώς αυξάνεται η ζήτηση.

2. Η συμμετοχή του Ιράν

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που απασχόλησε την κοινή γνώμη κατά την περίοδο που προηγήθηκε του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν η κατάσταση στο Ιράν και ο τρόπος με τον οποίο αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμετοχή της χώρας στο τουρνουά.

Αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, το Ιράν ανέφερε ότι δεν υπήρχε κανένας τρόπος για τους αθλητές του να ταξιδέψουν με ασφάλεια και να συμμετάσχουν στο Μουντιάλ.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ασαφής, καθώς εκπρόσωποι της FIFA, του Ιράν και των ΗΠΑ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η κατάσταση.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν ήταν ευπρόσδεκτο στο τουρνουά, αλλά υπαινίχθηκε ότι η συμμετοχή του στις ΗΠΑ ίσως να μην ήταν κατάλληλη «για τη ζωή και την ασφάλειά του».

Αυτό οδήγησε τον πρόεδρο της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, να συζητήσει με τη FIFA το ενδεχόμενο μεταφοράς των αγώνων της από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

Με τη συμμετοχή του να βρίσκεται υπό αμφισβήτηση, το ενδιαφέρον στράφηκε στο ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της παράξενης πρότασης ενός από τους συμβούλους του Τραμπ να δοθεί θέση στο τουρνουά στην Ιταλία, αφού αυτή δεν κατάφερε να προκριθεί.

Τελικά, με ένα μήνα να απομένει, φαίνεται πλέον πολύ πιθανό ότι το Ιράν θα συμμετάσχει.

Τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η ομάδα προετοιμάζεται για μια «περήφανη και επιτυχημένη συμμετοχή» στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ότι θα διεξάγει τους αγώνες της στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Associated Press.

Η FIFA προσπάθησε επίσης να διασαφηνίσει την κατάσταση, με τον Ινφαντίνο να δηλώνει πρόσφατα ότι είναι βέβαιος πως το Ιράν θα συμμετάσχει.

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία, την Αίγυπτο και το Βέλγιο αυτό το καλοκαίρι, με δύο αγώνες να διεξάγονται στο Λος Άντζελες και τον τρίτο στο Σιάτλ.

Εάν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν καταλάβουν τη δεύτερη θέση στους αντίστοιχους ομίλους τους, θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στους 32 του τουρνουά στο Ντάλας στις 3 Ιουλίου.

3. Ζητήματα ασφάλειας

Πριν περάσουμε στο ίδιο το ποδόσφαιρο, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, λόγω του πολιτικού κλίματος στις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση.

Για παράδειγμα, αφού είδαν τις πολύκροτες επιδρομές της ICE και έμαθαν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ελέγχει τη δραστηριότητα των επισκεπτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι οπαδοί αποφάσισαν ότι δεν άξιζε τον κόπο να ταξιδέψουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Άλλοι οπαδοί μπορεί να μην έχουν καν την επιλογή, καθώς η ταξιδιωτική απαγόρευση του Τραμπ εμποδίζει τους πολίτες 39 χωρών – κυρίως χωρών με μη λευκό πληθυσμό, αφρικανικών χωρών ή χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία – να επισκεφθούν τη χώρα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε όλο αυτό συμπεριλαμβάνεται η πλήρης απαγόρευση εισόδου για άτομα από την Αϊτή και το Ιράν, καθώς και μερικοί περιορισμοί για τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστού. Ωστόσο, οι παίκτες, το προσωπικό και οι αξιωματούχοι από αυτές τις συμμετέχουσες χώρες θα έχουν πρόσβαση.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια στο Μεξικό, το οποίο θα φιλοξενήσει 13 αγώνες σε τρεις πόλεις αυτό το καλοκαίρι. Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη στη μητροπολιτική περιοχή της Γκουανταλαχάρα, η οποία θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες.

Οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί προέρχονται από τις συνέπειες της επιχείρησης που διεξήγαγαν οι ομοσπονδιακές δυνάμεις τον Φεβρουάριο με σκοπό τη σύλληψη του Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστού και ως «Ελ Μέντσο», ηγέτη του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG).

Η συγκεκριμένη ομάδα θεωρείται μία από τις «πιο ισχυρές και αδίστακτες εγκληματικές οργανώσεις» στο Μεξικό, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA). Ο «Ελ Μέντσο» τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Ο θάνατός του προκάλεσε χάος και ένα κύμα βίας σε διάφορες περιοχές του Χαλίσκο, συμπεριλαμβανομένης της Γκουανταλαχάρα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης έξω από το Estadio Banorte της Πόλης του Μεξικού μετά την επαναλειτουργία του νωρίτερα φέτος, με τις διαδηλώσεις να εστιάζουν στην κρίση των αγνοουμένων στη χώρα, καθώς και στην έλλειψη νερού και προσιτής στέγασης στην πρωτεύουσα του Μεξικού.

Οι διοργανώτριες χώρες και η FIFA έχουν πλέον να επιτελέσουν ένα μεγάλο έργο τον επόμενο μήνα, προκειμένου να κατευνάσουν τις ανησυχίες και να κάνουν την παρακολούθηση των αγώνων πιο ελκυστική.

4. Πρωτοεμφανιζόμενοι

Υπάρχουν όμως πολλά πράγματα για τα οποία αξίζει να ανυπομονούμε, ειδικά όσον αφορά τους ίδιους τους αγώνες.

Θα είναι ένας σημαντικός μήνας για τις ομάδες, οι οποίες είναι όλες απασχολημένες με τις προετοιμασίες εν όψει της έναρξης των αγώνων, αλλά ίσως ακόμη περισσότερο για τις τέσσερις χώρες που κάνουν το ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ιορδανία, το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κουρασάο και το Ουζμπεκιστάν θα συμμετάσχουν επίσης για πρώτη φορά στη διοργάνωση, κάτι που διευκολύνθηκε από την απόφαση να διευρυνθεί για πρώτη φορά το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο σε 48 ομάδες.

Όλοι οι πρωτοεμφανιζόμενοι κληρώθηκαν σε δύσκολους αγώνες, πράγμα που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουν μερικές από τις καλύτερες ομάδες και παίκτες στον κόσμο.

Η Ιορδανία, για παράδειγμα, θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του προηγούμενου Μουντιάλ Αργεντινή στον τελευταίο της αγώνα του Ομίλου J, όπου πιθανότατα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Λιονέλ Μέσι. Η εθνική Ιορδανίας έχει αναπτυχθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Ασίας το 2023, όπου ηττήθηκε από το Κατάρ.

Στο ίδιο κλίμα, το Ουζμπεκιστάν κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Την εθνική ομάδα του Ουζμπεκιστάν προπονεί ο θρυλικός Ιταλός αμυντικός Φάμπιο Κανναβάρο, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ιταλία του το 2006.

Εν τω μεταξύ, το Πράσινο Ακρωτήρι θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, ένα από τα φαβορί του τουρνουά. Η αφρικανική χώρα μπορεί να θεωρείται αουτσάιντερ στην έναρξη της φάσης των ομίλων, αλλά είχε εξαιρετική πορεία στα προκριματικά, με επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα.

Το Κουρασάο από τη μεριά του θα αντιμετωπίσει επίσης δύσκολες δοκιμασίες στον Όμιλο Ε, όπου θα αναμετρηθεί με ομάδες όπως η ευρωπαϊκή υπερδύναμη Γερμανία. Το νησί της Καραϊβικής έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε ποτέ στην τελική φάση, με πληθυσμό μόλις 156.000 κατοίκων. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί την απουσία των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού από τα προκριματικά, καθώς οι τρεις διοργανώτριες χώρες είχαν ήδη προκριθεί αυτόματα.

5. Τα μεγάλα αστέρια

Πολλά από τα μεγάλα εγχώρια πρωταθλήματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, πράγμα που σημαίνει ότι μερικοί από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου εξακολουθούν να αγωνίζονται για να κατακτήσουν τίτλους για τις ομάδες τους.

Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από τους καλύτερους παίκτες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίζονται στην Ευρώπη, ενώ ο τελικός του Champions League στις 30 Μαΐου σηματοδοτεί το τέλος της ευρωπαϊκής σεζόν των συλλόγων.

Και ενώ αυτό είναι καλό νέο για τους οπαδούς που ανυπομονούν να παρακολουθήσουν πιο δραματικές αναμετρήσεις, σημαίνει ότι ορισμένοι παίκτες εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο να τραυματιστούν πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πρώτος στη λίστα αυτών των ανησυχιών βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Λαμίν Γιαμάλ. Ο 18χρονος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον πλανήτη και πολλοί περιμένουν με ανυπομονησία να δουν τον νεαρό να αγωνίζεται στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, υπάρχουν πλέον φόβοι ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί ως βασικός με την Ισπανία, αφού ο αστέρας της Μπαρτσελόνα υπέστη τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους μυς τον περασμένο μήνα, ενώ αγωνιζόταν με την ομάδα του. Δεν αναμένεται να ξαναπαίξει αυτή τη σεζόν, αλλά υπάρχουν ελπίδες ότι θα έχει αναρρώσει εγκαίρως για το Παγκόσμιο Κύπελλο τον Ιούνιο.

Υπάρχουν, όμως, πολλοί παίκτες που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς που έθεσαν τέλος στα όνειρά τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ολλανδός αστέρας Τσάβι Σίμονς και ο Γάλλος επιθετικός Ούγκο Εκιτίκε είναι μόνο δύο από τα πιο γνωστά ονόματα που θα λείψουν.

Η αμερικανική ομάδα δέχτηκε επίσης ένα πλήγμα λόγω του τραυματισμού του επιθετικού Πάτρικ Αγκιέμανγκ, ο οποίος ήλπιζε να κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι. Ο 25χρονος αποκλείστηκε από τη διοργάνωση μετά από σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα που υπέστη τον περασμένο μήνα. «Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τη στιγμή που συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Μπορείς μόνο να φανταστείς τις σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό μου», έγραψε στο Instagram.

Παρ' όλα αυτά, στο τουρνουά θα συμμετάσχουν πολλοί κορυφαίοι παίκτες, όπως ο Μέσι και ο Ρονάλντο. Κανένας από τους δύο θρύλους δεν βρίσκεται πια στο αποκορύφωμά τους, αλλά θα είναι μια ευκαιρία για τους οπαδούς να τους δουν να αγωνίζονται στο γήπεδο, ίσως για τελευταία φορά. Σημειώνεται ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει κερδίσει ακόμα το Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε θα κάνει τα πάντα για να φτάσει τον Μέσι σε αυτό το επίπεδο.

6. Ελληνική...παρουσία

Μπορεί η Εθνική Ελλάδος να μην κατάφερε να περάσει στην τελική φάση του φετινού Μουντιάλ ωστόσο το τουρνουά θα έχει ελληνικό άρωμα, καθώς ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοινώθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, μέχρι το 2027.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Έλληνας τεχνικός θα καθοδηγήσει την ομάδα στο επερχόμενο Μουντιάλ, αποτελώντας τον διάδοχο του Ερβέ Ρενάρ στον πάγκο. Μάλιστα, υπολογίζεται πως θα έχει μισθό πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, για συμβόλαιο 1,5 χρόνου.

Ο Δώνης διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη χώρα της Μέσης Ανατολής, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους όπως η Αλ Χιλάλ, η Αλ Φατέχ, η Αλ Γουέχντα και η Αλ Καλίτζ, γεγονός που φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του ως διαδόχου.



Η Σαουδική Αραβία έχει κληρωθεί στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι, με τον νέο προπονητή να αναλαμβάνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία, λίγους μήνες πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

