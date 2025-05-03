Εκπληκτικός Ατρόμητος, αποκαρδιωτικός Asteras AKTOR! Οι Περιστεριώτες μετέτρεψαν σε πάρτι το ματς στην Τρίπολη, διέλυσαν με 4-1 του Αρκάδες και έδειξαν για ακόμη μια φορά πως εκτός έδρας είναι μια άλλη, εντυπωσιακή, ομάδα. Την ίδια ώρα, τελείωσαν μια και καλή τα όνειρα και τις ελπίδες των «κιτρινομπλέ» για να κυνηγήσουν την 5η θέση, με το σύνολο του Σάββα Παντελίδη να έχει τραγική εικόνα στο ματς και κυρίως στο πρώτο μέρος.

Με 4-0 στο πρώτο μέρος προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και για παρθενική φορά στην ιστορία τους πέτυχαν τέσσερα τέρματα σε ένα ημίχρονο!

Στους 27 βαθμούς οι Αρκάδες, στους 25 πλέον οι Περιστεριώτες με μία αγωνιστική να απομένει για το φινάλε των playoffs.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Asteras AKTOR ο Σάββας Παντελίδης. Στην εστία ο Τσιντώτας και οι Γκαρθία, Τριανταφυλλόπουλος, Ντελί, Χουχούμης στην άμυνα. Οι Έντερ, Μούμο στα χαφ, με τους Κρέσπι, Μπαρτόλο, Χατζηγιοβάνη στη μεσοεπιθετική τριπλέτα και τον Γκιοακίνι στην κορυφή της επίθεσης.

Ίδια διάταξη και από τον Πάμπλο Γκαρσία για τον Ατρόμητο. Στο τέρμα ο Κοσέλεφ και στην τετράδα της άμυνας οι Μουντές, Μπρόρσον, Μανσούρ, Αθανασίου. Δίδυμο στα χαφ οι Τσιγγάρας, Ουεντραόγκο, οι Καλοσκάμης, Παλμεσάνο, Μίχορλ στη μεσοεπιθετική τριάδα και σέντερ φορ ο Μπάκου.

Το ματς

Ο Ατρόμητος έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον ανήμπορο Αστέρα. Μόλις στο 4’ οι Περιστεριώτες άνοιξαν το σκορ, όταν ο Παλμεσάνο γύρισε στην περιοχή και ο Μπάκου πρόλαβε τον Ντελί και εκτέλεσε με το εξωτερικό για το 1-0. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία συνέχιζε να είναι απειλητική, με τους Αρκάδες να προσπαθούν να φτιάξουν κάποιες φάσεις στις αντεπιθέσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Στο 16’ ο Ατρόμητος διπλασίασε τα τέρματά του, όταν ο Μπάκου τσίμπησε με το κεφάλι την μπάλα και ο Καλοσκάμης έφυγε μόνος του στην κόντρα και εκτέλεσε με υπέροχη λόμπα τον Τσιντώτα που είχε βγει από την εστία του! Ο Γκιοακίνι και ο Ρεγκίς προσπαθούσαν να απειλήσουν για τον Αστέρα, αλλά η άμυνα των φιλοξενούμενων και ο Κοσέλεφ εξουδετέρωναν κάθε φάση.

Στο 33’ οι Περιστεριώτες έγραψαν το 3-0, με τον Μπάκου να γυρίζει παράλληλα στην περιοχή και ο Μίχορλ σκόραρε για την ομάδα του. Η μεγαλύτερη στιγμή για τους Αρκάδες ήρθε στο 39ο λεπτό, με τον Χατζηγιοβάνη να κάνει το διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι και ο Ντελί στην επαναφορά από τη μικρή περιοχή σούταρε άουτ, με την εστία να είναι ανυπεράσπιστη. Ο

Ατρόμητος δεν πάτησε φρένο και στο 42ο λεπτό έκανε το 4-0! Ο Αθανασίου έκανε εκπληκτική ντρίμπλα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους του, έσπασε στα όρια της περιοχής όπου ο Παλμεσάνο με ξερό σουτ εκτέλεσε ξανά τον Τσιντώτα.

Οι Περιστεριώτες είχαν μετατρέψει το ματς σε πάρτι και παράλληλα έγραφε ρεκόρ. Ένα εξ αυτών ότι βάζει για πρώτη φορά στην ιστορία του τέσσερα τέρματα σε ένα ημίχρονο!

Ο Αστέρας μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν πιο απειλητικός. Στο 49’ οι Αρκάδες κατάφεραν και μείωσαν σε 4-1, όταν ο Χατζηγιοβάνης έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και νίκησε σε πλάγιο τετ-α-τετ τον Κοσέλεφ. Στη συνέχεια του αγώνα ο Αστέρας είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο και προσπαθούσε να απειλήσει, με τον Γκιοακίνι να είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης και εκείνος που έφτανε πιο κοντά στο γκολ.

Ο Μπαρτόλο στο 60’ σκόραρε αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Ατρόμητος είχε ρίξει τον ρυθμό του και ο Αστέρας πάλευε με… νύχια και με δόντια για να πετύχει κάποιο τέρμα, χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσμα. Τελικά μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε τίποτα, με οποιαδήποτε ελπίδα και να είχαν οι Αρκάδες για την 5η θέση να σβήνουν απόψε στην Τρίπολη.

MVP: Ο Μπάκου ήταν χάρμα οφθαλμών, έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ και ήταν καταλυτικός παράγοντας για να έρθει ο θρίαμβος του Ατρόμητου, καθαρίζοντας το ματς από το πρώτο ημίχρονο.

Η σφυρίχτρα: Ο Παπαπέτρου δεν είχε ιδιαίτερα δύσκολες φάσεις να αντιμετωπίσει στο παιχνίδι, αφού κλείδωσε από νωρίς το αποτέλεσμα. Το διαχειρίστηκε σωστά και δεν άφησε να ξεφύγουν τα μαρκαρίσματα.

Το LIVE της αναμέτρησης.

Asteras AKTOR (Παντελίδης): Τσιντώτας, Γκαρθία (46' Άλχο), Τριανταφυλλόπουλος, Ντελί (46' Καστάνιο), Χουχούμης, Έντερ, Μούμο (46' Αλάγμπε), Ρεγκίς (46' Καλτσάς), Μπαρτόλο, Χατζηγιοβάνης, Γκιοακίνι.

Ατρόμητος (Γκαρσία): Κοσέλεφ, Μουντές (85' Πομόνης), Μπρόρσον, Μανσούρ, Αθανασίου, Τσιγγάρας, Ουεντραόγκο (46' Kαραμάνης), Καλοσκάμης (77' Σταυρόπουλος), Παλμεζάνο (58' Τζοβάρας), Μίχορλ (85' Καρλίτος), Μπάκου.

