Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Καλό… Νοέμβριο θα ξαναπαίξει ο Μπρούνο Φερνάντες

Ενός κακού, μύρια έπονται για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σαν να μην έφτανε η ήττα με 3-0 στο «Ολντ Τράφορντ» από την Τότεναμ, χάνει τον ηγέτη της για πάνω από έναν μήνα.



Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα και όντας αρχηγός της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ θα είναι ξανά διαθέσιμος τον... μεθεπόμενο μήνα! Συγκεκριμένα χάνει τρία παιχνίδια της Premier League και θα παίξει ξανά στην Premier League στις 3 Νοεμβρίου. Τέσσερις ημέρες δηλαδή προτού η Γιουνάιτεντ υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.

Ο ίδιος πάντως θεωρεί υπερβολική την τιμωρία του. «Συμφωνώ πως ήταν φάουλ, πιθανώς και κίτρινη κάρτα. Όμως ποτέ δεν άξιζε ένα τέτοιο μαρκάρισμα κόκκινη κάρτα», δήλωσε.Ο Μπρούνο Φερνάντες θα απουσιάσει από τα παιχνίδια με Άστον Βίλα εκτός, Μπρέντφορντ εντός και Γουέστ Χαμ εκτός έδρας. Φέτος ο 30χρονος άσος δεν έχει σκοράρει αλλά μετρά τέσσερις ασίστ σε εννιά εμφανίσεις με τους «κόκκινους διαβόλους».

