Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός ψάχνουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των πλέι οφ της Euroleague. Ζήστε λεπτό προς λεπτό τις εκτός έδρας δοκιμασίες τους στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Πέμπτη (03/04) οι πρωταθλητές Ευρώπης του Εργκίν Αταμάν καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μονακό, σε ένα από τα πιο κρίσιμα ματς για την τελική κατάταξη και το πλεονέκτημα έδρας. Μεταδίδει στις 20:00 από το πριγκιπάτο ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (04/04) στις 21:00 παίρνουν σειρά οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι Πειραιώτες αγωνίζονται στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα, με μοναδικό στόχο τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που παίζει δίχως άγχος. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

ΜΟΝΑΚΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR, ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Οι μάχες των κορυφαίων της Ευρώπης, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

