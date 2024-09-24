Οι ευρωπαϊκοί αγώνες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στον bWinΣΠΟΡ FM

Ζήστε λεπτό προς λεπτό στον bwinΣΠΟΡ FM την πρεμιέρα Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League!

Οι «ερυθρόλευκοι» και ο «δικέφαλος» του βορρά αρχίζουν με δύο επικίνδυνες αποστολές εκτός έδρας και οι 94,6 σας βάζουν στην καρδιά της δράσης.

Πρώτος μπαίνει στη μάχη την Τετάρτη (25/09) ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Ρασβάν Λουτσέσκου και στις 22:00 απολαύστε το ματς σε περιγραφή του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.

Σειρά παίρνει την Πέμπτη (26/09) o Ολυμπιακός, στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα μετά την περυσινή κατάκτηση του Conference και ψάχνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στη δυνατή Λιόν. Μεταδίδει στις 22:00 από την Γαλλία ο Ηρακλής Αντύπας.

Όπως πάντα, το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με ρεπορτάζ, σχόλια και ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.

Γαλατασαράι-ΠΑΟΚ, Λιόν-Ολυμπιακός.

Για κάθε μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού, η επιλογή είναι μία.

O bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



