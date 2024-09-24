Οι ευρωπαϊκοί αγώνες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στον bWinΣΠΟΡ FM

Λογαριασμός
Ζήστε λεπτό προς λεπτό στον bwinΣΠΟΡ FM την πρεμιέρα Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League

bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ζήστε λεπτό προς λεπτό στον bwinΣΠΟΡ FM την πρεμιέρα Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League!

Οι «ερυθρόλευκοι» και ο «δικέφαλος» του βορρά αρχίζουν με δύο επικίνδυνες αποστολές εκτός έδρας και οι 94,6 σας βάζουν στην καρδιά της δράσης.

Πρώτος μπαίνει στη μάχη την Τετάρτη (25/09) ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Ρασβάν Λουτσέσκου και στις 22:00 απολαύστε το ματς σε περιγραφή του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.

Σειρά παίρνει την Πέμπτη (26/09) o Ολυμπιακός, στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα μετά την περυσινή κατάκτηση του Conference και ψάχνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στη δυνατή Λιόν. Μεταδίδει στις 22:00 από την Γαλλία ο Ηρακλής Αντύπας.

Όπως πάντα, το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με ρεπορτάζ, σχόλια και ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.

Γαλατασαράι-ΠΑΟΚ, Λιόν-Ολυμπιακός. 
Για κάθε μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού, η επιλογή είναι μία. 
O bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
 

