Basket League: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (α' περίοδος) - Live η εξέλιξη του αγώνα

Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός - Νοκ άουτ ο Φουρνιέ στον Ολυμπιακό - Οι 12άδες των δύο «αιωνίων»

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αμφότεροι οι «αιώνιοι» θα στερηθούν τα μεγάλα του... όπλα, αφού, τόσο ο Κέντρικ Ναν, όσο και ο Εβάν Φουρνιέ τέθηκαν νοκ άουτ για το σημερινό ματς.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Έτσι λοιπόν, έγιναν γνωστές οι 12άδες των δύο ομάδων, με τους «πράσινους» να κόβουν τον Κουζέλογλου από τη λίστα και να συμπεριλαμβάνουν τον Τολιόπουλο.

Αναλυτικά οι 12άδες:

Ολυμπιακός: Γουόρντ, Λι, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Νιλικίνα, Βεζένκοφ, Νητζήπογλου, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Κ. Αντετοκούνμπο.

Παναθηναϊκός: Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν, Σορτς.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάσκετ
