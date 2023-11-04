Ατσάλινος Παναθηναϊκός, λυτρωτής Σπόραρ στη δυσκολότερη φετινή νίκη!

Νίκες σαν τη σημερινή για τον Παναθηναϊκό, δείχνουν πολλά. Το κυριότερο: Αποδεικνύουν ότι το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ακόμη και σε ημέρες, όπου τα πράγματα δεν κυλούν όπως τα θέλουν, έχουν φτιάξει χαρακτήρα. Από αυτόν, που χρειάζεται μια ομάδα, για να βρίσκεται στην κορυφή και να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Απέναντι σε μία εξαιρετική Λαμία, με 10 παίκτες λόγω αποβολής ανύπαρκτης του Αράο, αλλά με αποφασιστικότητα και καθαρό μυαλό στο φινάλε, το σημερινό τρίποντο είναι μακράν το δυσκολότερο για το "τριφύλλι" μέχρι τώρα!

Οι «πράσινοι» είχαν ένα σχετικά καλό πρώτο ημίχρονο μέχρι το το τελευταίο διάστημα.

Με δοκάρι του Ιωαννίδη από νωρίς (δοκάρι είχε και η Λαμία με τον Τσιλούλη), με έλεγχο του ρυθμού και με ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Μλαντένοβιτς.

Ο Σέρβος μπακ σημείωσε ένα εκπληκτικό τέρμα με σχεδόν τέλειο σουτ και την μπάλα να πηγαίνει πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα, κοντά στο αριστερό «παραθυράκι» για να κάνει άπαντες στο γήπεδο της Λαμίας να υποκλιθούν και να θαυμάσουν αυτή την τρομερή γκολάρα!

Η Λαμία είχε προειδοποιήσει την «πράσινη» άμυνα δύο φορές στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη παρουσιάστηκαν για μεγάλο διάστημα πολύ καλοί, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει τα πατήματά του και τελικά να αιφνιδιάζεται όταν δέχθηκε γκολ ισοφάρισης στο 64'. Από εκεί και πέρα άρχισε το… ροκ!

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμούς, είχε ευκαιρία με τον Ιωαννίδη, είδε τον Μανούχο ορθώς να παίρνει πίσω το πέναλτι του Παλάσιος, αφού είχε προηγηθεί οφσάιντ, αλλά και επίσης σωστά να ακυρώνει γκολ του Τσιλούλη για τον ίδιο λόγο. Όσο σωστός ήταν ο Έλληνας ρέφερι στις συγκεκριμένες αποφάσεις, άλλο τόσο ανεκδιήγητος ήταν στην αποβολή του Αράο. Στο 84' ο διαιτητής απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Βραζιλιάνο, δίχως να κάνει το παραμικρό. Δεν υπάρχει καμία επαφή με τον αντίπαλο, κανένα φάουλ και φυσικά καμία αποβολή. Το λάθος είναι πολύ χοντρό και οφείλουμε να το καταγράψουμε. Δεν μιλάμε για μια αμφισβητούμενη, αλλά για απολύτως καθαρή φάση. Απ' όπου και αν το «πιάσεις», η απόφαση Μανούχου ήταν απίστευτη!

Και κάπου εκεί ήρθε η λύτρωση στο φινάλε. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Παναθηναϊκός είχε δύο πράγματα για να φτάσει στο νικητήριο γκολ.

Αποφασιστικότητα και καθαρή σκέψη. Κάπως έτσι έγινε η εκπληκτική μπαλιά του Μπερνάρ στο 90' και η ωραία κεφαλιά του Σπόραρ για το 1-2, τη λύτρωση σε ματς-θρίλερ και τους έξαλλους πανηγυρισμούς στον «πράσινο» πάγκο. Ο Σλοβένος έστειλε άουτ το πέναλτι στο φινάλε και έχασε την ευκαιρία για δεύτερο προσωπικό τέρμα, αλλά… μικρό το κακό.

Η νίκη είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Ιδιαιτέρως με τον τρόπο που ήρθε. Απέναντι σε ένα εξαιρετικό σύνολο, όπως αυτό της Λαμίας του Λεωνίδα Βόκολου, με τεράστια δυσκολία, με αριθμητικό μειονέκτημα, μα και με θέληση και πείσμα για το αποτέλεσμα, που δικαίωσε τις προσπάθειες των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και κάτι τελευταίο: Ο κοινός πανηγυρισμός Αράο-Μλαντένοβιτς στο γκολ του Σέρβου έδειξε ξεκάθαρα ότι το μεταξύ τους «επεισόδιο» στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν μόνο για ελάχιστα λεπτά. Συμβαίνουν αυτά, αρκεί να σβήνουν γρήγορα, όπως και έγινε…

