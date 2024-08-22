Παναθηναϊκός: Το upgrade στο ρόστερ και όχι μόνο

Ο Παναθηναϊκός, με κινήσεις ουσίας και όχι πανικού, έχει κάνει ίσως το καλύτερο δυνατό upgrade στο ρόστερ του, καθιστώντας τον φαβορί για την κατάκτηση της επόμενης Euroleague, αφού είναι η μόνη ομάδα που όχι μόνο διατήρησε τον κορμό που τον έκανε πρωταθλητή, αλλά και με τις προσθήκες του Λορέντζο Μπράουν και του Γιουρτσεβέν τον ενίσχυσε ακόμα περισσότερο.

Πηγή: skai.gr

