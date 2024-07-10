Αθανασίου: «Πιο προχωρημένο του εξτρέμ στον Παναθηναϊκό, αριστερός μπακ που δεν θα έχει γραφτεί»

«Στα μεταγραφικά, για το θέμα του εξτρέμ, ο Παναθηναϊκός έχει βρει κάποιον και προχωράει. Αυτή την στιγμή που μιλάμε έχει προβάδισμα έναντι του μπακ, φαίνεται να είναι πιο μπροστά, κάτι πιο προχωρημένο. Για τον αριστερό μπακ, τα ονόματα που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πάμε για κάποιον που δεν έχει γραφτεί. Στον Παναθηναϊκό κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να γίνει μια μεταγραφή έως το τέλος της εβδομάδας», τόνισε σχετικά.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι είναι ζωτικής σημασίας να είναι καλά ο Μλαντένοβιτς, όντας ο μοναδικός αριστερός μπακ αυτή την στιγμή, αλλά και ο Μαξίμοβιτς, τον οποίο απέκτησε το «τριφύλλι» για να του αλλάξει την ζωή και αμφότεροι θα παίξουν στο πρώτο εν Ελλάδι φιλικό, κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Παράλληλα, ο Αθανασίου ξεκαθάρισε πως η κλινική εικόνα του Ιωαννίδη είναι βελτιωμένη αλλά αυτό που θα καθορίσει το αν θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά ματς του Παναθηναϊκού είναι το πότε θα μπει στις προπονήσεις, απέχοντας ήδη έναν μήνα.

Ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα εισιτήρια διαρκείας των «πράσινων» θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα και πως η νέα εμφάνιση τους, την οποία «φωτογράφισε» ότι θα έχει διχρωμία, θα αρέσει στον κόσμο.

