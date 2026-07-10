Γαλλία: Ο Σαμίρ Νασρί ανακρίθηκε για υπόθεση που συνδέεται με δίκτυο ναρκωτικών

Ο πρώην διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής Σαμίρ Νασρί βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης δικαστικής έρευνας στη Γαλλία, καθώς τη Τετάρτη 9 Ιουλίου, πέρασε περίπου δέκα ώρες υπό κράτηση προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις αρχές για υπόθεση που αφορά δίκτυο με φερόμενη σύνδεση με εισαγωγή ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Ο άλλοτε άσος της Μαρσέιγ, της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι κλήθηκε από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας της οικονομικής αστυνομίας του Παρισιού, η οποία εξετάζει πιθανές οικονομικές διαδρομές που σχετίζονται με εγκληματικό δίκτυο από τη Μασσαλία.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Νασρί τέθηκε σε καθεστώς garde à vue, (σ.σ. προσωρινής κράτησης για ανάκριση), και εξετάστηκε από τους ερευνητές της ειδικής μονάδας οικονομικών ερευνών της γαλλικής αστυνομίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο 38χρονος πλέον πρώην ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ούτε του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές σχέσεις με νυχτερινό κέντρο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα, η έρευνα αφορά κυρίως οικονομικές δραστηριότητες γύρω από το νυχτερινό κέντρο XS, στο Ιβρί-σιρ-Σεν, κοντά στο Παρίσι, στο οποίο ο Σαμίρ Νασρί είχε συμμετοχή ως επενδυτής.

Οι αρχές εξετάζουν εάν συγκεκριμένες επιχειρηματικές κινήσεις ή μεταβιβάσεις μετοχών συνδέονται με προσπάθειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζεται η δράση προσώπων που οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι συνδέονται με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών από τη Μασσαλία. Μεταξύ αυτών αναφέρεται ο Χακίμ Μπερεμπούχ, γνωστός στις αρχές με το προσωνύμιο «Le Marcassin», ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Οι ερευνητές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών προσώπων και εταιρικών σχημάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι όσοι εξετάζονται στην υπόθεση έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις.

Ο ισχυρισμός του Νασρί για την επιχειρηματική του εμπλοκή

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Σαμίρ Νασρί φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι θεωρούσε πως είχε αποχωρήσει από την επιχειρηματική δραστηριότητα του συγκεκριμένου χώρου, καθώς πίστευε ότι η συμμετοχή του είχε μεταβιβαστεί.

Οι αστυνομικοί ωστόσο, εξετάζουν τις πραγματικές συνθήκες της μεταβίβασης, τα οικονομικά δεδομένα και το κατά πόσο υπήρχαν ακόμη δεσμοί μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων.

Ο Σαμίρ Νασρί υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Μαρσέιγ, πριν μεταγραφεί στην Άρσεναλ το 2008 και στη συνέχεια στη Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας.

Με την εθνική Γαλλίας πραγματοποίησε 41 συμμετοχές, ενώ θεωρήθηκε για χρόνια ένας από τους πιο χαρισματικούς μέσους της γενιάς του.

Η καριέρα του, ωστόσο, σημαδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από αρκετές εξωαγωνιστικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων η γνωστή υπόθεση παραβίασης των κανονισμών ντόπινγκ το 2018, για την οποία είχε τιμωρηθεί από την UEFA.



Πηγή: skai.gr

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