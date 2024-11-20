Απίθανα πράγματα στην Πιατσέντσα: Άλλαξε προπονητή... 2 φορές μέσα σε 1 μέρα

Άλλοτε ομάδα της Serie A, η Πιατσέντσα βολοδέρνει στην Δ' εθνική κατηγορία της Ιταλίας και πασχίζει να βρει ξανά τον δρόμο προς τις επιτυχίες.



Τη δεδομένη χρονική στιγμή πάντως, αυτό φαντάζει δύσκολο, με τους «μπιανκορόσι» να είναι μόλις ενδέκατοι στον 4ο όμιλο της Serie D και να αλλάζουν τους προπονητές σαν τα πουκάμισα.



Κι αν αυτό είναι κάτι που γενικά το βλέπουμε συχνά -και στα μέρη μας- σίγουρα είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι η διοίκηση του συλλόγου άλλαξε δις προπονητή μέσα σε μία μέρα!



Συγκεκριμένα, ο Καρμίνε Παρλάτο απομακρύνθηκε από τον πάγκο μαζί με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, με τον Σιμόνε Μπεντιβόλιο να τον αντικαθιστά.



Ο τελευταίος έκανε μάλιστα αυθημερόν και την πρώτη του προπόνηση, ωστόσο έως το βράδυ, είχε αποχωρήσει! Κι αυτό, λόγω των έντονων αντιδράσεων των οπαδών στην πρόσληψη του 39χρονου τεχνικού με αφορμή την εμπλοκή του σε σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού το 2011.



Κάπως έτσι, ο Μπεντιβόλιο έφυγε, με τον Στέφανο Ρόσι να τον αντικαθιστά - επιστρέφοντας στην Πιατσέντσα μετά από έναν μήνα!

Piacenza da record: cambia due allenatori in un giorno dopo la protesta dei tifosi #piacenza https://t.co/CXGyPAPbm7 November 20, 2024

