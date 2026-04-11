Βαρύ πένθος σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.



Ο εκλιπών αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου τη δεκαετία του ’90, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του κατάρτιση, την εκρηκτικότητα και το εντυπωσιακό του στυλ στο παιχνίδι. Αγωνιζόταν ως επιθετικός και άφησε έντονο αποτύπωμα όπου κι αν έπαιξε.

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τον ΠΑΟΚ, όπου πέρασε το μεγαλύτερο και πιο παραγωγικό κομμάτι της καριέρας του. Με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά» κατέγραψε 214 συμμετοχές και σημείωσε 32 γκολ σε οκτώ χρόνια παρουσίας, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.



Παράλληλα, αγωνίστηκε σε ιστορικούς συλλόγους όπως ο Άρης και ο Ηρακλής, ενώ συνολικά ξεπέρασε τις 300 συμμετοχές στην καριέρα του, πετυχαίνοντας περισσότερα από 50 γκολ. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την Εθνική Ελλάδας, με την οποία φόρεσε τη φανέλα 29 φορές.



Ο Στέφανος Μπορμπόκης, όπως και ο αδελφός του Βασίλης, ανήκε σε μια γενιά ποδοσφαιριστών που άφησαν έντονο το στίγμα τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προσφέροντας θέαμα και ποιότητα στο γήπεδο.

