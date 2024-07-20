Την απόκτηση του Λορέντσο Πιρόλα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Ο αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός άφησε την Ιταλία και τη Σαλερνιτάνα για να δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη του μακριά από την πατρίδα του, προερχόμενος από γεμάτη σεζόν με την «γκρανάτα».

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί την πέμπτη μεταγραφή του ελληνικού συλλόγου αυτό το καλοκαίρι, μετά τους Κοστίνια, Αναγνωστόπουλο, Στάμενιτς και Γκαρθία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Λορέντσο Πιρόλα. Ο αριστεροπόδαρος Ιταλός κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2002 και προέρχεται από τη Salernitana, με την οποία την τελευταία διετία αγωνίστηκε ως βασικός στη Serie A.

Διεθνής με την εθνική U21 της Ιταλίας, στην οποία διετέλεσε αρχηγός, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Inter, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο στο ιταλικό Πρωτάθλημα το 2020. Ακολούθησε ο διετής του δανεισμός στη Monza, με την οποία κατέκτησε την άνοδο στη Serie A.

Εχει εκπροσωπήσει τη χώρα του και στα τμήματα U15, U16, U17 και U18, ενώ στη Serie A έχει κάνει 54 συμμετοχές και έχει πετύχει τρία γκολ.

Λορέντσο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

