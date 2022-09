Formula 1: Ανακοίνωσε Πιάστρι για αντικαταστάτη του Ρικιάρντο η McLaren

Ανακοίνωσε Πιάστρι για αντικαταστάτη του Ρικιάρντο η McLaren!

Πίσω από το τιμόνι της McLaren θα κάθεται από τη νέα σεζόν της Formula 1, ο 21χρονος Αυστραλός πιλότος, Όσκαρ Πιάστρι!

Σχεδόν έναν μήνα μετά το... φιάσκο που είχε να κάνει με την ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα της Alpine, ο ταλαντούχος Αυστραλός πιλότος, Όσκαρ Πιάστρι, ανακοινώθηκε από την McLaren!

We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.



Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023. 👊



Full story. ⬇️