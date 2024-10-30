Τρία γκολ... έργα τέχνης έφεραν τον ΟΦΗ κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Οι Κρητικοί επικράτησαν 3-1 με ανατροπή του Βόλου στο άδειο, λόγω τιμωρίας, «Θ. Βαρδινογιάννης» και έχουν τον πρώτο λόγο για το εισιτήριο της επόμενης φάσης, με τους Σαλσέδο, Νους και Σενγκέλια να βρίσκουν δίχτυα - με δύο εκ των ασίστ να είναι με τακουνάκι!

Αρχές Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η ρεβάνς στον Βόλο, με την ομάδα που θα προκριθεί να αντιμετωπίζει Κηφισιά ή Παναχαϊκή.

Το ματς

Η πρώτη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 13’, με τον Μπάκιτς να σουτάρει έξω από την περιοχή και την μπάλα να περνά λίγο άουτ.

Έξι λεπτά αργότερα όμως, ο Βόλος άνοιξε το σκορ, με τον Κόζτα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά από δοκάρι σε σουτ του Άλτμαν και γύρισμα του Φεράρι.

Η απάντηση ήρθε άμεσα από πλευράς Κρητικών, με τον Σενγκέλια να κάνει τρομερή προσπάθεια μέσα στην περιοχή και να βρίσκει με τακουνάκι τον Σαλσέδο, ο οποίος νίκησε από κοντά τον Κόβακς.

Ο σκόρερ άγγιξε το 2-1 στο 27’ μα έστειλε άουτ την μπάλα, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να αποκρούει εντυπωσιακά την κεφαλιά του Νους στο 30’.

Τρία λεπτά αργότερα ήταν σειρά των φιλοξενούμενων να απειλήσουν, με τον Ναούμοφ να σταματά το συρτό σουτ του Άλτμαν.

Η τελευταία αξιόλογη στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν στο 45+2’, με τον Σενγκέλια να αστοχεί μέσα από την περιοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν να βρίσκουν ρυθμό και απείλησαν με Καλογερόπουλο (58’) και Κόζτα (60’), ωστόσο στο 66’ είδαν το δοκάρι να στερεί στον Φούντα το γκολ.

Στο 78’ εντέλει ήρθε το 2-1 για την ομάδα του Ράσταβατς, με τον Νέιρα να κάνει την κάθεση και τον Γιουνγκ να στρώνει με τακουνάκι για τον Νους, που τελείωσε ιδανικά τη φάση.

Μέσα σε ένα τρίλεπτο ο ΟΦΗ καθάρισε το ματς, με τον Σενγκέλια να σκοράρει με εξαιρετικό μονοκόμματο σουτ μετά από μπαλιά του Αμπάντα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

