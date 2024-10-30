Επιβλητικός Ολυμπιακός, καθήλωσε στο Μετς τον «θολωμένο» Παναθηναϊκό

«Ερυθρόλευκος» περίπατος στο Μετς για τον Ολυμπιακό! Η ομάδα του Λορέντσο Μιτσέλι, μετέτρεψε σε πάρτι το ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό επικρατώντας 3-0 σετ του κάκιστου Παναθηναϊκού και πήρε με το «καλημέρα» το πάνω χέρι για το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs!

Σαρωτικό παιχνίδι από τις «ερυθρόλευκες» που άγγιξαν το 50% στις επιτυχημένες επιθέσεις, σε αντίθεση με το σύνολο του Ντράγκαν Νέσιτς το οποίο δεν προσαρμόστηκε ποτέ στις συνθήκες του αγώνα με αποτέλεσμα να χάσει το ντέρμπι με κάτω τα χέρια.

Κορυφαίες για Ολυμπιακό Νίζετιχ και Κούμπουρα, κομβική η Τζίνα Λαμπρούση, με μεγάλες άμυνες και «φαρμακερά» σερβίς. Παπαφωτίου και Σάμανταν οι μοναδικές που διασώθηκαν από το «ναυάγιο» του Παναθηναϊκού!

Mε τον τρόπο αυτόν η ομάδα του Πειραιά έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω τον Παναθηναϊκό που γνώρισε την πρώτη του ήττα για φέτος και συνεχίζει να προβληματίζει μετά και την κακή εμφάνιση στην έδρα του Μίλωνα, παρά τη νίκη.

Η εκκίνηση του ματς βρήκε τον Ολυμπιακό λίγο πιο μουδιασμένο με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα μικρό «κεφάλι» στο σκορ (7-5). Παρά το γεγονός ότι η Κωνσταντίνου και η Χατζηευστρατιάδου μπήκαν στην εξίσωση, ο Ολυμπιακός βρήκε το αντίδοτο και στο κρισιμότερο σημείο του ματς βρέθηκε μπροστά στο σκορ (20-18) και εν τέλει πήρε το σετ με πρωταγωνίστριες την Κούμπουρα και την Αμπντεραχίμ.

