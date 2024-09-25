ΑΕΚ: «Με τον Μαρσιάλ ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές, η ομάδα είναι πλέον πλήρης»

Θέση με αφορμή την ακατάσχετη «μεταγραφολογία» θέλησε να πάρει η ΑΕΚ, προκειμένου αφενός να πληροφορήσει τον κόσμο της «Ένωσης» για το τι ισχύει και αφετέρου προκειμένου να την… σταματήσει.

Μέσω διαρροής, λοιπόν, από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, φρόντισαν να τονίσουν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα επιπλέον απόκτησης κάποιου άλλου ποδοσφαιριστή, μετά από τον Αντονί Μαρσιάλ!

«Η ΑΕΚ με τη σπουδαία μεταγραφή του Άντονι Μαρσιάλ ολοκλήρωσε την ενίσχυση της ομάδας για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Η ομάδα είναι πλέον πλήρης, έχοντας κινηθεί στις μεταγραφές υλοποιώντας όλες τις επιθυμίες του προπονητή», ανέφερε η διαρροή της ΑΕΚ.

Και συμπλήρωνε χαρακτηριστικά: «Οτιδήποτε γράφεται για περαιτέρω ενίσχυση με την παράθεση ονοματολογίας και εμπλοκή της ομάδας σε διάφορα σενάρια, είναι αναληθές. Η ΑΕΚ δε θα εμπλακεί σε παιχνίδια μάνατζερ και άλλων που με δικά τους κίνητρα, επιχειρούν να παραπληροφορήσουν τον κόσμο».

