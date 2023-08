Γιοβάνοβιτς: «Χρειαζόμαστε γκολ για την πρόκριση - Πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις» Αθλητικά 21:45, 14.08.2023 linkedin

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με τη Μαρσέιγ πως η ομάδα του δεν έχει αποκτήσει κάποιο ιδιαίτερο προβάδισμα από το πρώτο ματς και θα πως θα πρέπει να κάνει υπερβάσεις