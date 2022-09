Συμμετοχή του Νίκου Δένδια στην Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου «Πρόληψη διαρροής Δεξαμενόπλοιου Safer»

Στην Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου “Πρόληψη διαρροής Δεξαμενόπλοιου Safer που διοργάνωσε η Ολλανδή Υπ. Εξωτερικού Εμπορίου Λίσε Σραϊνεμάχερ συμμετείχε την Τετάρτη ο Νίκος Δένδιας.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, η συμμετοχή του επιβεβαίωσε την προσήλωση της Ελλάδας στην UNCLOS (τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας), την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

I participated at the High-Level event "Preventing FSO Safer Oil Spill" hosted by 🇳🇱 Minister for Foreign Trade & Development Cooperation @LSchreinemacher, reaffirming 🇬🇷's commitment to UNCLOS,protection of the maritime environment & freedom of navigation. #UNGA pic.twitter.com/fNzR7lSbqI