Στην ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού κλάδου, αναφέρθηκε στο 13ο Ετήσιο Φόρουμ Ελληνικής Ναυτιλίας της Capital Link ο υπουργός Ναυτιλίας Ναυτιλία 17:41, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε επενδύσεις σε πιο πράσινες και πιο ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες