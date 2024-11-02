Η Ελλάδα είναι μια χώρα που χαρακτηρίζεται ως “παράδεισος” του γιώτινγκ. Μια μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται ραγδαία, έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει τη δυναμική του, συνεισφέρει 1,2% στο ΑΕΠ της χώρας και μετά την πανδημία έχει παρουσιάσει αύξηση τουλάχιστον κατά 20% ενώ την ίδια ώρα προσελκύει πολλούς επενδυτές στον κλάδο και από το εξωτερικό.

Τα παραπάνω ήταν μερικά από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού (International Sea Tourism Festival) που διεξήχθη στη Ρόδο με τίτλο Go Blue – Go Green – Go Smart.

«Ο θαλάσσιος τουρισμός αναπτύσσεται με πολύ έντονους ρυθμούς γιατί η Ελλάδα είναι η καλύτερη πολυνησία, πέραν των καιρικών συνθηκών, και ότι μπορεί κανείς 8 μήνες τον χρόνο να απολαμβάνει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, έχει εναλλαγή εικόνων. Οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Ιόνιο, δεν είναι ίδια, ένας άνθρωπος για να μπορέσει να τα δει θέλει χρόνο, για αυτό και το 65% των πελατών είναι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες», είπε η Διονυσία Λεσχοπούλου αντιπρόεδρος της Athenian Yachts. Η ίδια τόνισε ότι ειδικά στην ιστιοπλοΐα, μετά την πανδημία υπήρξε αύξηση της ζήτησης κατά 20%. «Είναι ένα σπορ που δεν έχει κατανάλωση πετρελαίου, δεν αφήνει περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σου προσφέρει ελευθερία», πρόσθεσε. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του γιώτινγκ, η κ.Λεσχοπούλου τόνισε ότι έλκει πολλούς ξένους επενδυτές και τροφοδοτεί μια ολόκληρη ομάδα επαγγελματιών που κινούνται γύρω από αυτό.

Όπως επεσήμανε ο Γιώργος Βαγγέλας αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας στο Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «υπάρχει υψηλή ζήτηση στο γιώτινγκ και μπορούμε να διπλασιάσουμε τις θέσεις ελλιμενισμού και να έχουμε ένα ελκυστικό πλαίσιο για να έρθουν ιδιώτες να επενδύσουν. Οι μαρίνες Αττικής αυτήν τη στιγμή δουλεύουν στη μέγιστη χωρητικότητά τους σχεδόν όλο τον χρόνο».

Συγχρόνως, ο Μιχάλης Τσατσαρώνης επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αντιπρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο της Χίου, επεσήμανε ότι υπάρχουν 68 χωροθετημένες μαρίνες και ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει περίπου 37. Σημείωσε επίσης, ότι είναι σημαντικό με τη χρήση νέων τεχνολογιών να υπάρχει και στις μαρίνες ένα πλαίσιο καλών περιβαλλοντικών πρακτικών, όπως συμβαίνει ήδη σε σύγχρονα λιμάνια περισσότερα -από αυτά Ευρωπαϊκά- τα οποία δεν δέχονται πλοία παλιάς τεχνολογίας και ρυπογόνα.

Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται να προστεθεί και η χρήση νέων τεχνολογιών που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν και start ups που μπήκαν δυναμικά στον χώρο, οι οποίες στηρίχθηκαν από την πρωτοβουλία Capsule T του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και σήμερα έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Όπως επεσήμανε ο CEO της kleesto, Γιώργος Πιλπιλίδης, με τη χρήση της τεχνολογίας η εμπειρία των πελατών βελτιώνεται και η διαχείριση τόσο των πόρων, όσο και των κρατήσεων γίνεται ακόμα καλύτερη. Αυτές αφορούν στην αυτοματοποιημένη διαχείριση κρατήσεων yachting, στη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας και των πόρων και στην ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών».

Σε ό,τι αφορά ειδικά το νησί της Ρόδου, όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «είναι ένας προορισμός πολύ δυνατός, με εξαιρετική τουριστική κίνηση και έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Το νησί μας διαθέτει μαρίνες αλλά είμαστε και στη διαδικασία με ένα σχέδιο που υπάρχει για τη μαρίνα Μανδρακίου, να εξελιχθεί και να έχει μια τελείως διαφορετική παροχή υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια». Σημείωσε επίσης, ότι η δυναμική της Ρόδου για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού είναι μεγάλη, για αυτό το Φεστιβάλ θαλάσσιου τουρισμού είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούν οι επαγγελματίες και οι φορείς για τα νέα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τι καλές πρακτικές ανά περιοχή και ανά τον κόσμο.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού Αναστάσιος Κωνσταντάρος, «το εν λόγω φεστιβάλ ανέδειξε τη δυναμική του θαλάσσιου τουρισμού, ενός τομέα με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Η Ρόδος απέδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να φιλοξενεί με επιτυχία διεθνείς εκδηλώσεις, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία και στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον θαλάσσιο τουρισμό ως ένα προϊόν ‘made in Rhodes’. Τόνισε επίσης, ότι στο πλαίσιο συνεργασίας με την Κύπρο, το 2025 το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στη μαρίνα Αγίας Νάπας».

Σημειώνεται ότι το φεστιβάλ διοργανώθηκε με την ευγενική υποστήριξη και την αιγίδα του ΕΟΤ και αποτελεί συνδιοργάνωση του δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και τη στήριξη πολλών σημαντικών φορέων.

Νικόλ Καζαντζίδου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

