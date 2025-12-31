Η Ρωσία εξαπέλυσε την Τρίτη «κύματα» από drones χτυπώντας λιμενικές υποδομές και εμπορικά πλοία στην περιοχή της Οδησσού ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του ουκρανικού ναυτικού και της κυβέρνησης.



Δύο εμπορικά πλοία με σημαία Παναμά - το Emmakris III και το Captain Karam - δέχτηκαν επίθεση από ρωσικά drones καθώς εισέρχονταν σε ουκρανικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας για να φορτώσουν σιτάρι, ανέφερε το ουκρανικό ναυτικό.



Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τα λιμάνια Πιβντένι και Τσορνομόρσκ της Μαύρης Θάλασσας και χτυπήθηκαν επίσης δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, δήλωσε ο Ουκρανός αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.



«Αυτή είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση από τη Ρωσία σε πολιτικές λιμενικές υποδομές. Ο εχθρός προσπαθεί να διαταράξει την εφοδιαστική και να περιπλέξει τη ναυτιλία», πρόσθεσε. Παρά τις επιθέσεις, και τα δύο λιμάνια συνέχισαν να λειτουργούν, είπε.



Η Οδησσός και η ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτήν φιλοξενούν τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας που είναι ζωτικής σημασίας για το εξωτερικό εμπόριο της Ουκρανίας και την επιβίωση της οικονομίας της σε καιρό πολέμου.



Η Ουκρανία είναι ένας σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός και εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ετών του πολέμου, ο ρόλος της Οδησσού και των δύο άλλων λιμανιών της, του Πιβντένι και του Τσορνομόρσκ, ως σημαντικών εμπορικών κόμβων αυξήθηκε, καθώς άλλα ουκρανικά λιμάνια καταστράφηκαν, καταλήφθηκαν ή διαταράχθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις.



Τους τελευταίους μήνες, ο θαλάσσιος πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει ενταθεί σχολιάζει το Reuters. Και οι δύο πλευρές έχουν επιτεθεί σε ναυτικά και εμπορικά περιουσιακά στοιχεία στη Μαύρη Θάλασσα και πέρα από αυτήν.



Η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη της για επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.



