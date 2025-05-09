Επίσκεψη αντιπροσωπείας της BENS στα Ναυπηγεία του Ομίλου ONEX στην Ελευσίνα

Τα Ναυπηγεία ONEX Ελευσίνας υποδέχθηκαν αντιπροσωπεία του αμερικανικού οργανισμού Business Executives for National Security (BENS), με επικεφαλής τον Τίμοθι M. Ρέι (απόστρατο Πτέραρχο της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ), πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της BENS.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της BENS να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των κυβερνητικών φορέων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων εθνικής ασφάλειας.

Η BENS, ως μη κομματικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αξιοποιεί την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές των μελών της από τον επιχειρηματικό και βιομηχανικό κλάδο, προκειμένου να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και τεχνογνωσία σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ από το 1982.

ONEX

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η επίσκεψη της BENS στα Ναυπηγεία Ελευσίνας σηματοδοτεί τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της βιομηχανικής ανάπτυξης, αναδεικνύοντας παράλληλα το δυναμικό της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Την επίσημη υποδοχή της αντιπροσωπείας πραγματοποίησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies και πρόεδρος του της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, ο οποίος στην ομιλία του προέβη σε μια ιστορική αναδρομή της πορείας των ναυπηγείων, τονίζοντας το ρίσκο που ανέλαβε η εταιρεία για την αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας, την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι εργαζόμενοι και οι εταίροι στην προσπάθεια αυτή, καθώς και την καθοριστική συμβολή του δανείου από την Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (DFC).

Ο κ. Ξενοκώστας επεσήμανε επίσης ότι η χρηματοδότηση αυτή υπήρξε αποτέλεσμα στρατηγικής πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης, ενταγμένης στο συνολικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Τόνισε την ευγνωμοσύνη του προς τους εργαζόμενους και τους εφοπλιστές που στήριξαν το έργο, καθώς και τη σημασία της συνέχειας και της επιμονής παρά τις αρχικές δυσκολίες όπως επίσης τόνισε και τη σημασία της αναγέννησης των ναυπηγείων Σύρου & Ελευσίνας από την ΟΝΕΧ για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Ξενοκώστας εξήγησε στην αντιπροσωπεία πως η ανασύσταση των ναυπηγείων συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού ναυπηγικού φορέα, που αποτελεί πυλώνα για την εθνική άμυνα και μειώνει την εξάρτηση από το εξωτερικό, ενώ παράλληλα προωθεί την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη σε στρατηγικές περιοχές της χώρας, ενισχύοντας έτσι συνολικά το εθνικό σύστημα ασφάλειας και άμυνας. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά από στελέχη της εταιρείας τα βασικά προγράμματα, οι τεχνολογίες αιχμής και οι καινοτομίες που υλοποιούνται, ενώ ακολούθησε περιήγηση στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων.

«Η ONEX, έχοντας αναλάβει το δύσκολο έργο της εξυγίανσης και επαναλειτουργίας των ναυπηγείων, παρουσίασε το όραμά της για τη δημιουργία μιας εθνικής αμυντικής ναυπηγικής βιομηχανίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα διασφαλίζει την αυτονομία και ανεξαρτησία της χώρας στον τομέα της ναυπήγησης πολεμικών πλοίων. Τονίστηκε η ανάγκη προσέλκυσης νέου ανθρώπινου δυναμικού με κίνητρα, καλές αποδοχές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, καθώς τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ αποτελούν πρότυπο στη χώρα και κομβικό σημείο για την αμυντική βιομηχανία στη Μεσόγειο, με καθοριστικό ρόλο σε διεθνές πλέον επίπεδο» καταλήγει η ανακοίνωση.

* Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από την ΟΝΕΧ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

