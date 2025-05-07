Στην Αθήνα η Διεθνής Ναυτιλιακή Σύνοδος Κορυφής «Shaping the Future of Shipping»

Η Αθήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας στις 11 Ιουνίου, καθώς φιλοξενεί τη Διεθνή Ναυτιλιακή Σύνοδο Κορυφής «Shaping the Future of Shipping», στο Ωδείο Αθηνών.

Η σύνοδος συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), με στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων και ευκαιριών της σύγχρονης ναυτιλίας.

Με τίτλο «Navigating global megatrends, mitigating risk and the role of shipping in delivering economic security and prosperity», η σύνοδος αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης υπουργών, ανώτατων αξιωματούχων, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και κορυφαίων στελεχών της ναυτιλιακής και εμπορικής βιομηχανίας.

Συμμετοχές υψηλού επιπέδου

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών περιλαμβάνονται ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο υπουργός Μεταφορών της Κύπρου Αλέξης Βαφεάδης, ο αντιπρόεδρος Μεταφορών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Fu Xuyin, καθώς και η πρόεδρος της ECSA Karin Orsel.

Τις εργασίες της συνόδου θα ανοίξει με χαιρετισμό η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού.

Η θεματολογία θα καλύψει μια ευρεία γκάμα επίκαιρων ζητημάτων, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, η πράσινη μετάβαση και η εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων, αλλά και ο ρόλος της ναυτιλίας στην οικονομική ευημερία και την ανθεκτικότητα των οικονομιών.

Ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δήλωσε:

«Είναι τιμή μου να καλωσορίζω τους υπουργούς και τους ηγέτες της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Ελλάδα, μια χώρα με ναυτιλιακή παράδοση χιλιετιών και έναν παγκοσμίως ακμάζοντα ναυτιλιακό τομέα. Η φιλοξενία αυτής της σημαντικής συνόδου κορυφής στην Ελλάδα, έχει συμβολική αξία για εμάς. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε ουσιαστικές συζητήσεις για τις προκλήσεις της διεθνούς ναυτιλίας, οι οποίες πολλαπλασιάζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και κανονιστικό πεδίο της εποχής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες, για την προώθηση δίκαιων και ρεαλιστικών λύσεων που θα μας βοηθήσουν να πλοηγηθούμε σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς».

Αποτελεσματικό εμπόριο και οικονομική ανάπτυξη

Με φόντο τη μεταβλητότητα του παγκόσμιου εμπορίου και της ασφάλειας, και σε μια δυναμική περίοδο αλλαγών για τον τομέα, η ναυτιλιακή σύνοδος κορυφής θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για συζητήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με τις παγκόσμιες μεγα-τάσεις, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, οι πολιτικές αναταραχές, η μαζική μετανάστευση, η ρευστότητα των κανονιστικών πλαισίων, ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών, η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας, η επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια.

Συζήτηση υψηλού επιπέδου

Η Ναυτιλιακή Σύνοδος Κορυφής, που διοργανώνεται από το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή υπουργούς από όλο τον κόσμο, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από τους τομείς των μεταφορών και εμπορίου, ρυθμιστικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και εκατοντάδες υψηλόβαθμους αξιωματούχους και ειδικούς από τους τομείς της ναυτιλίας, των χρηματοοικονομικών, των λιμένων, της ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος είναι η σύνοδος να συμβάλει στον εντοπισμό ευκαιριών συνεργασίας και στην επίτευξη οικονομικής ασφάλειας και ευημερίας, ανταποκρινόμενη στα σύγχρονα δεδομένα.

Η Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), δήλωσε:

«Η ναυτιλία διανύει μια εξαιρετικά απαιτητική περίοδο πολλαπλών προκλήσεων. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο, σύγχρονο περιβάλλον απαιτεί αποφασιστική δράση και διεθνή συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσορίζουμε στην Ελλάδα, το λίκνο του ναυτικού πολιτισμού, τη ναυτιλιακή σύνοδο κορυφής του ICS «Shaping the Future of Shipping Summit», για ουσιαστικές και εποικοδομητικές συζητήσεις και αποτελέσματα.

Η ναυτιλία δεν είναι απλώς μια βιομηχανία. Είναι κοινό αγαθό που συνδέεται άμεσα με την επιβίωση και τη διαβίωση των πολιτών του κόσμου. Εν μέσω των κρίσιμων διεθνών εξελίξεων, η εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής των υπηρεσιών του κλάδου μας και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του είναι καθοριστικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία».

Ο Emanuele Grimaldi, πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS), πρόσθεσε:

«Η ναυτιλία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην τρέχουσα συζήτηση για το παγκόσμιο εμπόριο. Αντιμετωπίζουμε περισσότερες προκλήσεις και απειλές από ό,τι πιθανώς τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Για αυτόν τον λόγο θέλουμε να φέρουμε σε επαφή τους ηγέτες, ώστε να συζητήσουν τις καλύτερες λύσεις στο κρίσιμο σταυροδρόμι της χάραξης πολιτικής και της δράσης του κλάδου. Η ναυτιλία και οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Δεν μπορούμε να εργαστούμε μεμονωμένα.

Είμαι αισιόδοξος από τη θετική ανταπόκριση και από τις συμμετοχές στην Αθήνα. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα, καθώς και στους υπουργούς Αλέξη Βαφεάδη και Fu Xuyin, που ήταν οι πρώτοι που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Έχουμε επίσης μια εντυπωσιακή λίστα ηγετών της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που έχουν αποδεχτεί να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής, γεγονός που δείχνει πόσο επίκαιρη είναι αυτή η συνάντηση για τον κλάδο μας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον υπουργό Βασίλη Κικίλια και τον προκάτοχό του Χρήστο Στυλιανίδη, καθώς και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, για την υποστήριξή τους στην υλοποίηση της ιδέας αυτής της Ναυτιλιακής Συνόδου Κορυφής».

Όπως και στις επιτυχημένες προηγούμενες Συνόδους Κορυφής «Shaping the Future of Shipping Summit», στις οποίες η συμμετοχή γίνεται μόνο μέσω πρόσκλησης, και η φετινή θα προσφέρει ευκαιρίες για ανοιχτή συζήτηση, θα ενισχύσει την ανάπτυξη μοναδικών προοπτικών και θα συμβάλει στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα γεωπολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, στους κανονισμούς που διαμορφώνουν τον κλάδο και στην προσέλκυση και στην ανάγκη για εκπαίδευση ναυτικών για τη διασφάλιση του μέλλοντος του παγκόσμιου εμπορίου.

Βασικές συζητήσεις θα επικεντρωθούν, επίσης, στο κανονιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία (ιδίως στον μηχανισμό τιμολόγησης των αερίων του θερμοκηπίου), στα αποτελέσματα της συνάντησης MEPC83 και, κυρίως, στα επόμενα βήματα και στην πρόοδο της πρωτοβουλίας Clean Energy Marine (CEM) Hubs.

Κύριος χορηγός της Διάσκεψης είναι ο Αμερικανικός Νηογνώμονας (American Bureau of Shipping - ABS).

Πηγή: skai.gr

