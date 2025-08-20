Σειρά σοβαρών περιστατικών πυρκαγιών που σημειώθηκαν το 2025 σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων, στον Ινδικό Ωκεανό, στη Βόρεια Θάλασσα, στη Μάγχη, στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Δυτική Αφρική, επαναφέρουν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη ναυτιλία και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων, Παύλος Ξηραδάκης, τόνισε ότι η νέα πραγματικότητα καταρρίπτει τη λανθασμένη εντύπωση πως τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι εξ ορισμού τα πιο επικίνδυνα.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη τα ελληνικά λιμάνια -πολλά εκ των οποίων στερούνται ακόμη και βασικού δικτύου πυρόσβεσης- να θωρακιστούν μέσω Κανονισμών ρυμούλκησης που θα διασφαλίζουν τη χρήση ρυμουλκών με πιστοποιημένη ικανότητα πυρόσβεσης, ικανών να αντιμετωπίσουν άμεσα τέτοια συμβάντα, προστατεύοντας ζωές, περιβάλλον, πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

