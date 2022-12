Andriaki: Γιορτάζει την Ισότητα των Φύλων με την Χρυσή Κολοκούστα, την πρώτη γυναίκα πλοίαρχο σε πλοίο της

Η Andriaki Shipping Co. Ltd., συμφερόντων της οικογένειας Γουλανδρή γιορτάζει την Ισότητα των Φύλων μέσα από ένα αφιέρωμα στην Cpt. Χρυσή Κολοκούτσα

Η Andriaki Shipping Co. Ltd., συμφερόντων της οικογένειας Γουλανδρή γιορτάζει την Ισότητα των Φύλων μέσα από ένα αφιέρωμα στην Cpt. Χρυσή Κολοκούτσα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της ανάφερε ότι Στην Andriaki Shipping Co. Ltd. αισθανόμαστε μεγάλη υπερηφάνεια για τον μεγάλο αριθμό γυναικών ναυτικών διαφόρων βαθμίδων που υπηρετούν στα πλοία μας και όσων κατέχουν βασικές διευθυντικές θέσεις στην ξηρά. Έχουμε την εξαιρετική τιμή να ανακοινώσουμε την πρώτη μας γυναίκα που προήχθη σε Tanker Master - πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου. Με αυτήν την ευκαιρία, θα παρουσιάσουμε έναν επιλεγμένο αριθμό ιστοριών και επιτευγμάτων των γυναικών της Andriaki Shipping Co. Ltd., ξεκινώντας από την Cpt. Χρυσή Κολοκούτσα και φιλοδοξούμε αυτά να λειτουργήσουν ως έμπνευση για την ενίσχυση περαιτέρω εξελίξεων όχι μόνο εντός του οργανισμού μας αλλά και στο σύνολο του Ναυτιλιακού κλάδου».

Διαβάστε περισσότερα στο maritimes.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.