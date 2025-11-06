Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στο έργο της Επιτροπής Κυρώσεων του ΟΗΕ

Κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ για την Επιτροπή Κυρώσεων 2140, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβυς Α. Μπαλτά συνεχάρη τη Δημοκρατία της Κορέας για το αφοσιωμένο έργο της ως Προέδρου της Επιτροπής και επανεβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας μας στην ενίσχυση του καθοριστικού ρόλου της Επιτροπής για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της εντολής της, ιδίως όσον αφορά το στοχευμένο εμπάργκο όπλων και την αποτροπή παράνομων μεταφορών οπλισμού προς τους Χούθι.

Η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι "οι Χούθι συνεχίζουν να εδραιώνουν τη δύναμή τους, αποτελώντας μια συνεχή και αυξανόμενη απειλή για τον λαό της Υεμένης και για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ερυθράς Θάλασσας".

"Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στην ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της εντολής της" πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

