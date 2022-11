Υπουργείο Εξωτερικών για Πολωνία: Πολύ ανησυχητικές εξελίξεις, τις παρακολουθούμε στενά

Για πολύ ανησυχητικές εξελίξεις στην Πολωνία, όπου δύο πύραυλοι, πιθανότατα ρωσικής προέλευσης χτύπησαν σε αγρόκτημα και προκάλεσαν το θάνατο δύο ανθρώπων, κάνει λόγο το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτηση στο twitter. Ειδικότερα αναφέρει:

«Παρακολουθούμε στενά τις πολύ ανησυχητικές εξελίξεις στην Πολωνία μετά την πυραυλική επίθεση στο έδαφός της. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην πολωνική κυβέρνηση και στον λαό. Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με την Πολωνία, εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ».

Following closely the very worrying developments in Poland after the missile attack on its soil.



Sincere condolences to the Polish government and people.



We stand in full solidarity with our EU Partner and NATO Ally Poland. pic.twitter.com/76ix4bcr7R