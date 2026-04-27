Ως υποψήφιος για το βραβείο «Ευρωβουλευτή της χρονιάς» στην κατηγορία «Ενιαία Αγορά και Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα» του περιοδικού «The Parliament Magazine» επελέγη ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας.

Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του δήλωσε: «Η υποψηφιότητα αυτή αποτελεί μια σημαντική τιμή και αναγνώριση της δουλειάς μου. Με 4 νομοθετήματα ως εισηγητής, 4 γνωμοδοτήσεις, 47 ομιλίες στην Ολομέλεια, 61 γραπτές ερωτήσεις και εκατοντάδες τροπολογίες, έχω προσπαθήσει, ώστε να συμβάλω σε μια ενιαία αγορά με κανόνες και ελέγχους στις εισαγωγές, λιγότερη γραφειοκρατία, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ουσιαστική προστασία των καταναλωτών».

Η λίστα των συνολικά τεσσάρων υποψηφίων για το βραβείο είναι «αποτέλεσμα αυστηρής διαδικασίας μετά από πρόταση φορέων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και με βασικό κριτήριο την κοινοβουλευτική συνεισφορά στην προώθηση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Τσιόδρας είναι ο μόνος εκ των υποψηφίων που εξελέγη για πρώτη φορά το 2024, αφού η λίστα περιλαμβάνει τρεις πολύ έμπειρους ευρωβουλευτές με τουλάχιστον μια θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα, τον Christian Ehler, συντονιστή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, τη Susana Solís Pérez (Ισπανίδα ευρωβουλευτής του ΕΛΚ) και τη Stéphanie Yon-Courtin, συντονίστρια των Φιλελευθέρων (Renew) στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωκοινοβουλίου.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στις 30 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. «Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος», ο Δημήτρης Τσιόδρας σημείωσε ότι «σε κάθε περίπτωση, η αναγνώριση αυτής της προσπάθειας έχει τη δική της αξία και δεσμεύομαι ότι έτσι θα συνεχίσω».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

