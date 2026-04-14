Με νέα αυστηρή ανακοίνωση απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα, η οποία επιμένει να κάνει λόγο για «τουρκική μειονότητα στη Θράκη». Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη της Λωζάννης προσδιορίζει ξεκάθαρα τη μειονότητα ως θρησκευτική και όχι εθνοτική.

Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς προκλήθηκε από ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, με την οποία εξέφραζε ευχές για την 99η επέτειο της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου σημειώνει:

«Χρόνια πολλά στην Τουρκική Ένωση Ξάνθης για την 99η επέτειο!

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ένωση, την παλαιότερη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, στον δίκαιο αγώνα της να χρησιμοποιήσει το δικό της όνομα και στις αποφασιστικές της προσπάθειες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

İskeçe Türk Birliği’nin 99. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun!



Batı Trakya Türk Azınlığının en köklü sivil toplum kuruluşu olan Birliğin, kendi ismini kullanma yönündeki haklı mücadelesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda azimle sürdürdüğü girişimlerini… pic.twitter.com/T2SkbvN0U0 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 14, 2026

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αθήνας:

«Υπενθυμίζουμε ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας.

Επαναλαμβάνομενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας.

Πηγή: skai.gr

