Μαρινάκης: Εκτός λογικής η αγοραπωλησία ραδιοσυχνοτήτων από κόμματα εκτός Κοινοβουλίου

Είναι εκτός οποιασδήποτε λογικής να διατηρεί ένα κόμμα, που δεν είναι πλέον στη Βουλή, μία δημόσια ραδιοφωνική συχνότητα και μάλιστα να κάνει αγοραπωλησίες με αυτήν, όπως ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της τρίτης συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο».

Με αφορμή κριτική που ασκήθηκε σε σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει ότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας κομματικού ραδιοσταθμού από τη στιγμή που παύει να υφίσταται η εκπροσώπησή του στη Βουλή, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι, όπως ένας φοιτητής που ολοκληρώνει τις σπουδές του ή χάνει τη φοιτητική ιδιότητα δεν μπορεί να νοικιάζει ή να πουλά δωμάτιο φοιτητικής εστίας, έτσι και στον χώρο των δημόσιων ραδιοφωνικών συχνοτήτων δεν μπορεί κάποιος να πουλά κάτι που δεν του ανήκει.

Απαντώντας στην τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου ότι η διάταξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρόθεση εκδότη να λειτουργήσει ραδιοσταθμό σε συχνότητα που είχε διατεθεί σε κόμμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι υπάρχει νομικό κενό και είναι αδιάφορο για την κυβέρνηση ποιος θέλει να πάρει μία συχνότητα από κάποιον που δεν δικαιούται να την έχει.

«Ρωτάτε, "γιατί τώρα". Πρώτον, γιατί είναι το πρώτο νομοσχέδιο που έχω την τιμή να εισάγω. Δεύτερον, γιατί το ίδιο το ΕΣΡ διαπίστωσε ένα νομικό κενό. Έχοντας την ξεκάθαρη διατύπωση ο νόμος, ότι τη συχνότητα αυτή την έχεις όσο είσαι τη Βουλή, στη συνέχεια, (ο νόμος) δεν έλεγε τι γίνεται όταν δεν είσαι στη Βουλή. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν είναι καθόλου φωτογραφικό. Και ειδικά ως προς τον ποιον θέλει να πάρει την συχνότητα. Είναι αδιάφορο. Αλλά αυτός που θέλει να τη δώσει δεν τη δικαιούται να την έχει», τόνισε.

Μάλιστα, ενημέρωσε την κοινοβουλευτική επιτροπή ότι «σε λίγους μήνες, το έχω προσδιορίσει και χρονικά, το τέταρτο νομοσχέδιο -αυτό είναι το πρώτο που συζητάμε- έχω σκοπό να εισάγω μαζί με τη Γενική Γραμματεία και τους συνεργάτες μου, αρχικά στο υπουργικό και μετά στη Βουλή, το νομοσχέδιο για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Εκεί, ο προβληματισμός που έχουμε, κατόπιν των αιτημάτων των Ενώσεων, είναι εάν θα δώσουμε τη δυνατότητα γενικά να υπάρχουνε κομματικά ραδιόφωνα -για να ξέρετε πού είμαστε- ή αν θα κρατήσουμε αυτό που ισχύει τώρα, όσο είναι στη Βουλή. Και για να μην έχουν ζήτημα οι εργαζόμενοι, προφανώς, να συζητήσουμε για κάποια χρόνια μετά. Αυτό θα συζητήσουμε με τις Ενώσεις, με τα κόμματα και θα φέρουμε στη Βουλή», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

«Άρα», συνέχισε, «είναι δεδομένο, εκπεφρασμένο, ότι σε λίγους μήνες ένα κομματικό ραδιόφωνο, που το κόμμα του δεν είναι στη Βουλή, δεν θα μπορεί να λειτουργεί. Τι είναι, λοιπόν, πιο τίμιο; Να έρθει εκ των υστέρων, ενώ έχει ανοίξει ένα ραδιόφωνο, μία κυβέρνηση, που έχει το δικαίωμα να νομοθετεί, να το κλείσει ή να πει ότι, "παιδιά, οι κανόνες είναι αυτοί, ερχόμαστε να νομοθετήσουμε". Δεν υπάρχουν, πλέον, κομματικά ραδιόφωνα εκτός Βουλής. Διότι ο παλιός νόμος το λέει. Δεν τον αλλάζουμε εμείς. Ίσα-ίσα αυτό θεωρούμε ότι είναι πιο συνεπές και καθόλου φωτογραφικό».

Ο κ. Μαρινάκης, εξήγησε περαιτέρω ότι όταν λέει ο νόμος πως όσο είσαι στη Βουλή έχεις τη συχνότητα -είναι το δικαίωμα που σου δίνει ο νόμος επειδή έχεις μία νομιμοποιητική βάση- το να έρχεσαι κάποια χρόνια μετά και να πας και να κάνεις αγοραπωλησίες με αυτήν τη συχνότητα, τότε αυτό είναι εκτός οποιασδήποτε λογικής. Και καθόλου φωτογραφικό. Το αντίθετο. Όποιος θέλει να αγοράσει ραδιόφωνο -αδιάφορο πώς τοποθετείται πολιτικά- ή να πάρει μια συχνότητα, θα μπορεί, πρώτα ο Θεός από τον Νοέμβριο -κάπου εκεί υπολογίζω την ψήφιση του νόμου αν εισαχθεί τέλος Σεπτεμβρίου, τέλος Οκτωβρίου, στο υπουργικό συμβούλιο- με "ον-οφ" κριτήρια, δηλαδή χωρίς να υπάρχει η διαδικασία του Ινστιτούτου Φλωρεντίας, που καταδικάστηκε και ο εν λόγω υπουργός, δηλαδή χωρίς να βάλουμε στον τζόγο τις συχνότητες, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να πας να πάρεις τη συχνότητά σου η οποία θα σου ανήκει για κάποια χρόνια».

Σημειώνεται, ότι το νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο» έγινε δεκτό επί της αρχής από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με τη ΝΔ να τάσσεται υπέρ, το ΚΚΕ να καταψηφίζει και τα υπόλοιπα κόμματα να εκφράζουν «επιφύλαξη».

