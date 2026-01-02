Xριστοδουλίδης: «Ως ΕΕ ήμασταν υπερβολικά εξαρτημένοι»

Συνέντευξη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ZDF. Τι λέει για τους στόχους της προεδρίας της ΕΕ. «Επωφελής» για την Κύπρο η προσέγγιση Τουρκίας-EE. «Πρόκληση» προς Ερντογάν.Με αφορμή την ανάληψη της εξάμηνης εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλά στο γερμανικό δίκτυο ZDF.



«Ως μικρό κράτος δεν επιδιώκουμε κάποια κρυφή ατζέντα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που διευκολύνει την εξεύρεση συμβιβασμών και η ΕΕ λειτουργεί στη βάση συμβιβασμών»αναφέρει ο Κύπριος πρόεδρος απαριθμώντας τις στοχεύσεις: ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, ανταγωνιστικότητα, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μετανάστευση, Ουκρανικό. Και σημειώνει: «Για να το θέσουμε ανοιχτά: ως ΕΕ ήμασταν πολύ εξαρτημένοι: στην άμυνα από τις ΗΠΑ, στις πρώτες ύλες από την Κίνα και στην ενέργεια από τη Ρωσία».



Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη ένας ακόμα στόχος είναι «να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εννοώ στην Αν. Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο και επίσης την Ινδία. Είναι μια περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία που γειτνιάζει άμεσα με την ΕΕ.Ωστόσο συχνά στην περιοχή κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η ΕΕ δεν έχει πραγματικό ενδιαφέρον σε αυτή».

Προσωπική πρόσκληση προς Ερντογάν

Απαντώντας σε ειδικότερο ερώτημα για το τι μπορεί να εισφέρει η Κύπρος σε σχέσημε την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ή την ανοικοδόμηση στη Γάζα, αναφέρει:



«Καταρχάς δεν ζητάμε μόνο μια ισχυρότερη δέσμευση της ΕΕ στην περιοχή λόγω προεδρίας. Επιδιώκουμε τον στόχο αυτό εδώ και χρόνια, ήδη με απτά αποτέλεσματα. Αυτό αφορά την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Ήμουν εκεί όταν υπογράψαμε τη στρατηγική συμφωνία με την Αίγυπτο μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν και άλλους αρχηγούς κρατών. Ήταν ένα ορόσημο. Ένα παλαιότερο λάθος ήταν η συχνά νεοαποικιακή προσέγγιση της περιοχής αυτής».



Όπως σημειώνει μάλιστα: «Έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν να υπαγορευθεί σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία ή τα κράτη του Κόλπου τι πρέπει να κάνουν. Αυτή η προσέγγιση δεν φέρνει μακροπρόθεσμη επιτυχία».



Ως προς την Τουρκία ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαμηνύει μέσω ZDF: «Από όλα τα κράτη-μέλη, η Κύπρος θα επωφελείτο περισσότερο από την προσέγγιση της Τουρκίας με την ΕΕ ή με μια ένταξή της, εάν αυτή πληρούσε τα κριτήρια. Προτιμώ πολύ περισσότερο έναν γείτονα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό παρά έναν που στρέφεται σε άλλες επιρροές. Παρ' όλα αυτά 30.000 Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονται στον βορρά.



Η 'Πράσινη Γραμμή' λειτουργεί ως 'frozen conflict', που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να αναζωπυρωθεί. Το μάθημα της Γάζας αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν πραγματικά 'παγωμένες' συγκρούσεις. Επομένως το status quo δεν πρέπει να είναι το τέλος του Κυπριακού. Αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη για όλους τους κατοίκους του νησιού. Μια επανενωμένη Κύπρος θα προσέφερε ευκαιρίες στον λαό της».



Aπευθυνόμενος μάλιστα προς τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρει προκαλώντας αίσθηση: «Aν ο Πρόεδρος Ερντογάν επιθυμεί να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο, τον προσκαλώ θερμά και θα τον υποδεχθώ προσωπικά στο αεροδρόμιο.»

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.