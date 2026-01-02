Σκληρή απάντηση στο ΠΑΣΟΚ δίνει με ανακοίνωσή του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή ανάρτηση του κόμματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για «συνδυασμό άγνοιας και δημαγωγίας» και υποστηρίζοντας ότι οι αγροτικές ενισχύσεις όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά είναι αυξημένες το 2025 σε σχέση με το 2024.



Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει: «Η δήλωση του ΠΑΣΟΚ είναι συνδυασμός άγνοιας και δημαγωγίας. Οι απευθείας ενισχύσεις για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών μας από τις Βρυξέλλες παραμένουν στο ίδιο ύψος. Ποσά που περισσεύουν, λόγω του νέου συστήματος που συμφωνήθηκε με την Κομισιόν, θα καταβληθούν νωρίς το 2026 σε πραγματικούς παραγωγούς. Το συνολικό ποσό όμως του 2025 (3,82 εκ. €) είναι αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο του 2024 (3,38 εκ.€) λόγω αυξημένων πληρωμών ΕΛΓΑ, de minimis και «δεύτερου πυλώνα» της ΚΑΠ».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «όλα τα κονδύλια αφορούν τους αγρότες και την αγροτική ανάπτυξη. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ αποκηρύσσει τώρα δράσεις για εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Συγχαρητήρια αν έχουν τέτοια αντίληψη. Όπως και για τη λεβέντικη στάση τους να μην αναγνωρίζουν καμιά ευθύνη για τα χρόνια που κυβέρνησαν. Με τέτοιες απόψεις έχουν κολλήσει στα πενιχρά ποσοστά που τους δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.