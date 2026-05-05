Η ριζική ανάπλαση του βασικού οδικού άξονα πρόσβασης στην Ελευσίνα -από το κέντρο της Αθήνας- δρόμο με ιδιαίτερη ιστορική και λειτουργική βαρύτητα, καθώς σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί τη διαδρομή της αρχαίας Ιεράς Οδού, δρομολογείται με την προγραμματική σύμβαση, την οποία συνυπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με το δήμαρχο Ελευσίνας Γιώργο Γεωργόπουλο και εκπροσώπους του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση κρίσιμων αστικών υποδομών στη Δυτική Αττική, ενώ θα επιλύσει χρόνια προβλήματα κινητικότητας και οδικής ασφάλειας.

Η παρέμβαση εκτείνεται από την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, σε μήκος περίπου 850 μέτρων και στο μέσον της βρίσκεται ένα εμβληματικό τοπόσημο, το αρχαιολογικό μνημείο της Ρωμαϊκής Γέφυρας, το οποίο με την ανάπλαση θα αναδειχθεί και θα ενσωματωθεί στο σύγχρονο δημόσιο χώρο.

Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπονται:

-Εκτεταμένες εργασίες διαπλάτυνσης και ανακατασκευής των πεζοδρομίων κατά μήκος της Ιεράς Οδού, στο τμήμα από το πέρας της γέφυρας του ρέματος Σαραντοποτάμου έως την οδό Ωκεανιδών.

-Τοποθέτηση οδεύσεων τυφλών κατά μήκος των πεζοδρομίων, καθώς και κατασκευή ραμπών ΑμεΑ στις απολήξεις τους και στα σημεία όπου προβλέπονται διαβάσεις πεζών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ισότιμη μετακίνηση όλων των χρηστών.

-Παρεμβάσεις στα τμήματα του οδοστρώματος όπου διευρύνονται τα πεζοδρόμια, καθώς και αναδιάρθρωση των θέσεων στάσης των λεωφορείων με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

-Κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών απορροής ομβρίων υδάτων, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

-Νέες φυτεύσεις, σε συνδυασμό με την ανάδειξη του υφιστάμενου πρασίνου, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος και της αισθητικής της περιοχής.

-Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα, ενεργειακά αποδοτικά, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών.

-Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού, όπως καθιστικά και καλάθια απορριμμάτων κλπ.

-Διαγράμμιση οδοστρώματος με συνεχή σήμανση στα όρια της οδού και εγκάρσια στις διαβάσεις πεζών.

-Παρεμβάσεις για την απρόσκοπτη οπτική και λειτουργική ανάδειξη της Ρωμαϊκής Γέφυρας, που στον περίγυρό της, περιλαμβάνουν χρωματισμό του υφιστάμενου τοιχίου της Νέας Εθνικής Οδού και της κάτω διάβασης, καθώς και μετακίνηση στύλου της Δ.Ε.Η.

Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ανατολική είσοδος της Ελευσίνας αποτελεί έναν χώρο με πολλαπλά επίπεδα σημασίας· λειτουργικής, ιστορικής και συμβολικής. Είναι το πρώτο σημείο επαφής της πόλης με τον επισκέπτη, αλλά και ένας άξονας που κουβαλά τη μνήμη της αρχαίας Ιεράς Οδού και τη διαχρονική ταυτότητα της περιοχής. Με το έργο που δρομολογούμε σήμερα, προχωράμε σε μια συνολική αναβάθμιση που επαναπροσδιορίζει τον δημόσιο χώρο με όρους σύγχρονους, λειτουργικούς και βιώσιμους.

Επενδύουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι προτεραιότητά μας είναι τα έργα με άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Δημιουργούμε ένα ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό περιβάλλον για όλους - για πεζούς, άτομα με αναπηρία, οδηγούς, επισκέπτες. Παράλληλα, ενσωματώνουμε σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνικές προδιαγραφές, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε όμως και στην ανάδειξη της Ρωμαϊκής Γέφυρας, ενός μνημείου με ξεχωριστή ιστορική αξία, το οποίο θα αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή μετά το πέρας των παρεμβάσεων. Προχωράμε με ταχύτητα, μεθοδικότητα και διαφάνεια, ώστε το έργο να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Η Αττική αλλάζει με παρεμβάσεις ουσίας. Με έργα που σέβονται την ιστορία, αναβαθμίζουν το παρόν και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον για όλους».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Γεωργόπουλος χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης ως «ουσιαστικό βήμα αναβάθμισης της πόλης». Ευχαρίστησε τον Νίκο Χαρδαλιά για την στήριξη και τη χρηματοδότηση του έργου «κομβικής σημασίας», καθώς όπως είπε «η παρέμβαση επαναπροσδιορίζει μια βασική πύλη της πόλης, αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο την ιστορική διαδρομή της Ιεράς Οδoύ, όσο και το μνημείο της Ρωμαϊκής Γέφυρας Ελευσίνας. Με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια, προχωράμε σε μια Ελευσίνα πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.