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Βουλή: Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των βουλευτών

Η ΝΔ προτείνει οι αλλαγές στα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα να επέρχονται με νόμο και να εφαρμόζονται από τις μεθεπόμενες εκλογές

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βουλή

Την αναθεώρηση των άρθρων 56 (κωλύματα εκλογιμότητας) και 57 (ασυμβίβαστα έργα) θα συζητήσει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, σήμερα Πέμπτη.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει:

- μεταφορά στον νόμο του λεπτομερειακού καταλόγου κωλυμάτων και ασυμβιβάστων. Στον Καταστατικό Χάρτη να αναφέρονται μόνο οι γενικές αρχές για τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα.

-οι αλλαγές στα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα να επέρχονται με νόμο και να εφαρμόζονται από τις μεθεπόμενες εκλογές. Άμεσα, δηλαδή στις αμέσως επόμενες εκλογές, οι αλλαγές αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν όταν ο σχετικός νόμος εξασφαλίζει την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των βουλευτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Βουλή βουλευτές Αναθεώρηση του Συντάγματος
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