Βουλή: Προς κύρωση οι συμφωνίες της Ελλάδας με Ιταλία και Πολωνία για «την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών»

Η πρώτη συμφωνία με την Ιταλία είχε υπογραφεί στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, και η δεύτερη συμφωνία με την Πολωνία είχε υπογραφεί, επίσης στην Αθήνα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2021

Βουλή

Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή οι δύο συμφωνίες της Ελλάδας, αφενός με την Ιταλία και αφετέρου με την Πολωνία, σχετικά με την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών. Αμφότερες οι συμφωνίες θα τεθούν προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων την ερχόμενη Τρίτη, 21 Απριλίου 2026. Την επομένη, 22 Απριλίου 2026, τα σχετικά νομοσχέδια του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας θα τεθούν στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

