Μπακογιάννη: Ο Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του

«Υπάρχουν ορισμένοι Βουλευτές για τους οποίους οι δικογραφίες έχουν κάποια βάση», δήλωσε στο MEGA η βουλυτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάνη, ενώ παράλληλα σημείωσε και ότι «ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του».

Ειδικότερα, σε ερώτηση για το αν πιστεύει ότι η Ευρωπαία εισαγγελέας παίζει παιχνίδια πολιτικά παιχνίδια και αν μπορεί ακόμα και να παίζει παιχνίδια σε βάρος της δημοκρατίας της χώρας, η κ. Μπακογιάννη απάντησε: «Η Νέα Δημοκρατία είναι το κατεξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα σε αυτή τη χώρα. Εμείς ψηφίσαμε αυτό το νόμο για την Ευρωπαία εισαγγελέα, εμείς θα στηρίξουμε την ευρωπαϊκή εισαγγελία ως θεσμό. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει και να λειτουργεί σωστά. Προκαλούνται ερωτηματικά; Είναι βέβαιο ότι προκαλούνται ερωτηματικά. Στον άνθρωπο τον πιο ευρωπαϊστή που μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή εμένα, όταν έρχονται δικογραφίες για το ίδιο χορνικό διάστημα, δηλαδή για το 2019, και έρχονται τμηματικά ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν διαροές οι οποίες μπλέκουν τη μισή Βουλή - γιατί οι διαροές ήταν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε - θα μου πείτε ποιον αφορούν...στον μικρόκοσμο της πολιτικής και του κοινοβουλίου αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα, ένα πράγμα που κατά τη γνώμη μου κάνω τουλάχιστον εγώ κριτική, είναι για τις διαροές και δεύτερο για το τμηματικό του πράγματος. Οποισδήποτε έχει κάτι εναντίον οποιουδήποτε, να το φέρει. Το να φέρνεις μια δικογραφία η οποία μοιάζει τελείως τραβηγμένη από τα μαλλιά - όχι για όλους, υπάρχουν ορισμένοι που οι δικογραφίες έχουν κάποια βάση, ή τουλάχιστον έτσι φάινεται, αλλά κάποιες άλλες είναι εντελώς τραβηγμένες από τα μαλλιά».

«Θα ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Όσον αφορά την άρση βουλευτών για το ζήτημα των δικογραφιών, σημείωσε: «Εγώ θα ψηφίσω άρση γιατί άπαξ και σου κόλλησε η ρετσινιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαρίσεις από το φυσικό σου δικαστή».

Ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού

Όσονα φορά το ζήτημα περί ασυμβίβαστου βουλευτή - υπουργού, σημείωσε: «Εγώ υποστηρίζω εδώ και 20 χρόνια και δεν το υποστηρίζω τυχαία, την αλλαγή πολιτικού συστήματος στη χώρα. Είμαι η μόνη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου που έχει εκλεγεί σε τρεις διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Νομίζω ότι δικαιούμαι να έχω μια άποψη για το πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό πιο σωστά και υποστηρίζω πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να πάμε σε μονοεδρικές περιφέρειες. Δηλαδή δύο ειδών εκλογές. Την εκλογή της περιφέρειας, επίπεδο περιφέρειας, με λίστα, και στν εκλογή των μονοεδρικών. Διότι όταν είσαι μονοεδρική δίνεις τη μάχη για την παράταξή σου, και όταν είσαι στην περιφέρεια έχεις τη λίστα. Αυτό μειώνει δραστικά την πίεση που δέχονται τα πολιτικά γραφεία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε».

Για το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Τώρα ασχολούμαστε με την υπόθεση Λαζαρίδη πριν από 20 χρόνια...η όλη αυτή ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη, έχει και κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει πολύ και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος. Μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο. Από εκεί και πέρα, θα δούμε την εξέλιξη. Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομμαιτκό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τον ξέρω από τότε που ήταν μικρό παιδί. Δεν πιστέυω ότι το χειρίστηκε καλά και πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του (σ.σ. να παραιτηθεί). Εμένα τι με στεναχωρεί παραπάνω..Κάναμε ένα τεράστιο αγώνα να φέρουμε παιδιά πίσω από το εξωτερικό, να τους πούμε «παιδιά έχετε μέλλον στην Ελλάδα»..το μπέρδεμα του μηνύματος και το να θολώνει τόσο πολύ το μήνυμα της αξιοκρατίας...είναι λάθος μήνυμα».

Πηγή: skai.gr

