Στην κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος ξεκαθάρισε ότι δεν είχε γνώση ή οποιαδήποτε ενημέρωση για επισυνδέσεις κατά τον χρόνο που αυτές πραγματοποιούνταν, ούτε του έγινε οποιαδήποτε σχετική υπόδειξη ή προειδοποίηση, σημειώνουν πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μάλιστα, ο ίδιος διέψευσε ότι η κυβερνητική πηγή σχετίζεται με το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ δεν κατονόμασε κανέναν κυβερνητικό παράγοντα.

Η μόνη ενημέρωση που έλαβε, τον Ιούνιο του 2024, αφορούσε την ύπαρξη δικογραφίας που τον αφορούσε, η οποία, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, είχε ήδη τεθεί στο αρχείο. Η ενημέρωση αυτή δεν συνδεόταν με καμία εν εξελίξει εισαγγελική έρευνα και δεν είχε καμία απολύτως επίδραση στο έργο των δικαστικών αρχών, αναφέρουν.

Όπως υπογραμμίζουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος, ο ίδιος διευκρίνισε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για το περιεχόμενο τυχόν επισυνδέσεων και ότι έλαβε γνώση σχετικών στοιχείων μόνο όταν η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπήρξε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να εκληφθεί ως απόπειρα επηρεασμού, παρεμπόδισης ή συσκότισης της δικαστικής διερεύνησης, προσθέτουν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ζήτημα του ποιος τον ενημέρωσε εκ των υστέρων για την ύπαρξη μιας ήδη αρχειοθετημένης δικογραφίας δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής και δεν άσκησε καμία απολύτως επιρροή στη διερεύνηση της υπόθεσης από τις εισαγγελικές αρχές.



