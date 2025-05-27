«Η ισχυρή παραγωγική οικονομία είναι ο καλύτερος φράχτης στα σύνορα και ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ενόψει της ψήφισης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. «Την επόμενη διετία θα εγκριθούν ενισχύσεις 1 δισ. ευρώ με προτεραιότητες τη μεταποίηση, τις μεγάλες επενδύσεις, τις παραμεθόριες περιοχές και τις περιοχές της χώρας με χαμηλότερο οικονομικό αποτύπωμα σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο», προσέθεσε.

Αναδεικνύοντας τη στρατηγική στόχευση του νέου νόμου τόνισε πως συμβάλλει στην παραγωγική και ασφαλή Ελλάδα του 2030, λειτουργεί ως θεμέλιο του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας, αλλά και ως απάντηση «στον επαπειλούμενο παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο». «Η επιβολή δασμών θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία διεθνώς και ο κίνδυνος ύφεσης είναι πολύ σημαντικός. Δεν θα ήθελα να φανταστώ να ήταν η Ελλάδα σήμερα εκεί που βρισκόταν πριν από 10 χρόνια» είπε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως η Ελλάδα χρειάζεται να περάσει «από τη θεωρία στην πράξη» και να χτίσει τη δική της ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις, με πολιτικές που απαντούν ταυτόχρονα στις περιφερειακές ανισότητες, στην ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης και στη συγκράτηση του πληθυσμού στην ελληνική περιφέρεια.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις βασικές καινοτομίες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου:

1. Δίκαιη γεωγραφική στόχευση: Ο νέος νόμος δίνει προτεραιότητα σε παραμεθόριες περιοχές, νομούς με δημογραφική πίεση και περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή στερούνται βασικών υποδομών.

2. Απλοποίηση και διαφάνεια: Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ολοκληρώνεται εντός 90 ημερών, ενώ καθιερώνεται αυστηρό αλλά δίκαιο πλαίσιο για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

3. Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Για πρώτη φορά, εισάγονται ειδικά καθεστώτα για μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας ακόμη και μεμονωμένους επαγγελματίες της περιφέρειας να δραστηριοποιηθούν τοπικά.

4. Ψηφιακός και τεχνολογικός προσανατολισμός: Ειδική μέριμνα προβλέπεται για την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο τη βιωσιμότητα και τη συμμετοχή τους στη νέα εποχή.

5. Στήριξη επιχειρήσεων όλων των μεγεθών: Ο νόμος προβλέπει καθεστώτα που αφορούν τόσο τις μεγάλες επενδύσεις όσο και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

6. Διεύρυνση της χρηματοδότησης: Αυξάνεται το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο στα 20 εκατομμύρια ευρώ ενώ αξιοποιούνται χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της ΕΤΕπ, με στόχο την κινητοποίηση συνολικών πόρων άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενεργοποιήσει το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών με πόρους πάνω από 60 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, σημαντική μείωση της ανεργίας (από 18% στο 9%) και ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παραμένει, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο επίπεδο που βρισκόταν κατά την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη, τονίζοντας πως στόχος είναι οι ελληνικές εξαγωγές να φτάσουν το 60% του ΑΕΠ, από 42% σήμερα. Όπως ανέφερε, «η μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι μια πρόκληση παραγωγικότητας, εξωστρέφειας και καινοτομίας. Θέλουμε μεγάλες επιχειρήσεις που να μπορούν να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν στηρίζουμε το ίδιο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι «στην Ελλάδα δεν παράγεται ούτε βίδα», ο κ. Θεοδωρικάκος αντέτεινε την ισχυρή παρουσία της σύγχρονης ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, τη βιομηχανία αλουμινίου που δημιουργεί ετήσιο πλεόνασμα ενός δισ. ευρώ για τη χώρα, την αναβίωση της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, που προσφέρει δουλειά σε 3.500 εργαζόμενους, αλλά και τον εξαγωγικό δυναμισμό της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια για την πατρίδα από μια ισχυρή, πραγματικά ανταγωνιστική οικονομία. Είναι η απάντησή μας στις ανισότητες, στο δημογραφικό, στις προκλήσεις της νέας εποχής. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί με την κοινωνία».

