Σε υψηλούς τόνους απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τον πρωτογενή τομέα, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής τη ρύθμιση 700 κόκκινων δανείων συνεταιρισμών και 21.000 αγροτών.

«Σήμερα θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση διάταξη που δίνει λύση σε 700 κόκκινα δάνεια συνεταιρισμών και 21.000 αγροτών. Δεν χαρίζουμε δάνεια, αλλά δίνουμε δυνατότητα γενναίες ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν και κουρέματα αλλά και δυνατότητα αναχρηματοδότησης στοιχείων που μπορεί να είναι βιώσιμα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να δώσει εξηγήσεις και απαντήσεις στον κόσμο της υπαίθρου για τον μαρασμό που υφίσταται. «Έχετε αποτύχει και αυτό το μαρτυρούν τα προβλήματα των αγροτών που μεγεθύνονται».

Ανδρουλάκης: «Ο πρωτογενής τομέας της χώρας και μπορεί και αξίζει καλύτερα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την αρχή της ομιλίας του στη Βουλή με την οποία ανέπτυξε την επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους κριτικής λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε πρωθυπουργέ, στον έκτο χρόνο της διακυβέρνησής σας, έχετε αποτύχει πλήρως τόσο σε επίπεδο διαχείρισης όσο και στη χάραξη ενός μακρόπνοου Εθνικού Σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. Τα χωριά μας έχουν γίνει χωριά-φαντάσματα καθώς οι μόνιμοι κάτοικοι γερνούν και οι νέοι μας οδηγούνται στη μετανάστευση αναζητώντας ευκαιρίες και προοπτική για τη ζωή τους».

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης το κόστος παραγωγής αυξάνεται ραγδαία ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων και των ενισχύσεων και στη λειτουργία του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ επικρατεί χάος.

Πρόσθεσε επίσης ότι τα χρέη, η αδυναμία χρηματοδοτήσεων από το τραπεζικό σύστημα και οι απειλές των fund για κατασχέσεις της γεωργικής γης φέρνουν τους παραγωγούς σε αδιέξοδο.

Συμπλήρωσε ότι οι ελληνοποιήσεις, το άνοιγμα της ψαλίδας των τιμών από το χωράφι στο ράφι, η έλλειψη υποδομών και εργατών γης, μα πάνω από όλα, η απουσία ενός Οραματικού Σχεδίου Εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα και προσαρμογής του στα δεδομένα του 21ου αιώνα αποκαλύπτουν το μέγεθος της απαξίωσης του αγροτικού κόσμου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πώς τα μεγάλα προβλήματα στον αγροτικό τομέα έχουν επίδραση στο δημογραφικό με τα χωριά να ερημώνουν, ο αγροτικός πληθυσμός να συρρικνώνεται, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις να μειώνονται δραστικά και σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το 2023, η Ελλάδα να καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης του μεγέθους της αγροτικής παραγωγής κατά 16%.

«Φτάσαμε στο σημείο να δαπανούμε περισσότερα από 10 δισ. ευρώ τον χρόνο σε εισαγωγές τροφίμων, ενώ εισάγουμε ακόμη και προϊόντα στα οποία έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα: όπως ντομάτες από την Πολωνία και την Τουρκία. Σε τέσσερα χρόνια αυξήθηκαν κατά 4 δισεκατομμύρια οι εισαγωγές», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης, που έχουν όπως είπε αποτέλεσμα τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος.

«Ο αγροτικός κόσμος δεν είναι ο φτωχός συγγενής. Ο πρωτογενής τομέας και αξίζει και μπορεί καλύτερα. Εσείς που αυτοπροβάλλεστε ως μια κυβέρνηση που έχει σχέδιο και προσφέρει σταθερότητα, πώς δικαιολογείτε το γεγονός ότι σε 5 χρόνια έχετε αλλάξει 5 υπουργούς; Τι θυμούνται από το έργο τους οι αγρότες;», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και είπε πως «χάος, ανικανότητα, πελατειακές εξυπηρετήσεις χαρακτηρίζουν επί της ουσίας το κυβερνητικό σας έργο τα τελευταία πεντέμισι χρόνια».

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε ακόμη για ναρκοθέτηση στο ενεργειακό μέλλον της χώρας, «δίνοντάς τις ενεργειακές κοινότητες βορά στους ισχυρούς παίκτες της ενέργειας και σε ολιγάρχες ενώ δεν υπάρχει σχέδιο αξιοποίησης των νερών».

«Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων μεταξύ των αγροτών, με προτεραιότητα τους οργανισμούς άρδευσης, τις ομάδες παραγωγών, τα νησιά μας και τις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. Εσείς όμως τίποτα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το 2024 εξελίχθηκε στη χειρότερη χρονιά πληρωμών από την εφαρμογή της ΚΑΠ στη χώρα μας και η μεγάλη εικόνα είναι πως ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε στη χώρα μας σχεδόν την ίδια χρηματοδότηση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για την ΚΑΠ, η κυβέρνησή απέτυχε να τη διαχειριστεί σωστά.

Χαρακτήρισε αποκορύφωμα της αποτυχίας της κυβέρνησης, εδώ και έξι χρόνια, τη διαχειριστική κρίση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγώντας τον σε ευρωπαϊκή επιτήρηση και με καταλογισμένο πρόστιμο 283 εκατομμυρίων ευρώ.

«Κύριε Πρωθυπουργέ σας κάλεσα στον προϋπολογισμό, από το βήμα αυτό, να δώσετε απαντήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ. Το αρνηθήκατε. Σήμερα περιμένω καθαρές απαντήσεις: Γιατί τέθηκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία; Γιατί έχει αλλάξει 5 φορές διοίκηση;

Γιατί επιβλήθηκε το τεράστιο αυτό πρόστιμο; Γιατί απέτυχε στον τομέα των πληρωμών;», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και ισχυρίστηκε πώς «απόδειξη των αδιαφανών πρακτικών και της κακοδιαχείρισης, είναι και η παραίτηση του Προέδρου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που στην επιστολή παραίτησης του, ο άνθρωπος αυτός που ήταν δική σας επιλογή μιλά για όργιο απευθείας αναθέσεων. Τι έχετε να πει για όλα αυτά κύριε Μητσοτάκη; Ζητάμε εδώ και τώρα πειστικές απαντήσεις για το όργιο κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας».

Οξεία ήταν η κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το υπέρογκο κόστος παραγωγής - όπως είπε - όπου, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ «αυξήθηκαν:

Τα Αναλώσιμα: +30,1%

Η Ενέργεια και λιπαντικά: +32,9%

Τα Λιπάσματα: + 47,4%

Οι Ζωοτροφές: +34,7%»

Ανέπτυξε το εναλλακτικό σχέδιο μείωσης του κόστους παραγωγής που έχει εκπονήσει το ΠΑΣΟΚ στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Διασφάλιση της προστασίας της αγροτικής γης από κατασχέσεις.

Με παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνους που αποδεδειγμένα δοκιμάστηκαν από την κρίση ή υπέστησαν καταστροφές, για την εξασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα.

Με θέσπιση του αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων.

«Ο πρωτογενής τομέας για εμάς δεν είναι σημαία ευκαιρίας αλλά κεντρικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δημογραφική αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας. Αυτόν τον εθνικό στόχο είμαστε αποφασισμένοι να υπηρετήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις» συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε συγκεκριμένα μέτρα μείωσης της φορολογίας των αγροτών και πως η κυβέρνηση άκουσε τα αιτήματα των παραγωγών πέρσι όταν βγήκαν στα μπλόκα. «Τους φώναξα στο Μαξίμου και άκουσα τα αιτήματά τους. Άκουσα 2+1 αιτήματα».

Απάντηση Μητσοτάκη: «Εμείς επιδοτήσαμε το φθηνό ρεύμα στους αγρότες για μία 10ετία»

Στην τοποθέτηση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης απάντησε αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογράμμισε στην αρχή της ομιλίας του ότι τα ζητήματα για τον αγροτικό κόσμο δεν προέκυψαν τα τελευταία πέντε χρόνια. «Δεν μπορώ να μη σχολιάσω ότι οι πρακτικές του άκρατου δανεισμού στη λογική δανεικά και αγύριστα ξεκίνησε μάλλον επί δικών σας ημερών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Είναι λίγο υποκριτικό από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης να υποστηρίζετε ότι η κυβέρνηση έχει ανύπαρκτες πολιτικές στον πρωτογενή τομέα, ότι σκοπός μας είναι να απαξιώσουμε τον αγροτικό κόσμο και η περιφέρεια έχει εικόνα εγκατάλειψης. Αυτά είναι ψευδής εικόνα, η κυβέρνηση έχει υψώσει αναχώματα και θέλει να μετατρέψει τον πρωτογενή τομέα σε ανταγωνιστικό» ανέφερε στη συνέχεια, προσθέτοντας:

«Από αυτήν την κυβέρνηση φορολογούνται 9% και μειωμένα κατά 50% για όλες τις ενώσεις παραγωγών Εμείς ρίξαμε τον ΦΠΑ στα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα. Αυτή είναι η κυβέρνηση που άκουσε τα αιτήματα των παραγωγών όταν τέτοια εποχή είχαν βγει πέρυσι στα μπλόκα που αποτελεί εθιμικό δικαίωμα των αγροτών. Τους φώναξα και άκουσα 2+1 αιτήματα: τη μονιμοποίηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Έγινε από αυτή την κυβέρνηση και εφαρμόζεται το 2025».

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας πως «αυτό που είπατε είναι ο αγρότης να παίρνει πετρέλαιο αφορολόγητο στην αντλία, δηλαδή τη συνταγή για να εκτοξευθεί το λαθρεμπόριο».

«Εμείς επιδοτήσαμε τους αγρότες στο φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα με σχήμα για μια ολόκληρη 10ετια. Αν έχετε κάποιον μαγικό τρόπο να μειώσετε το ρεύμα στα 3 ή τα 5 λεπτά ή να το μηδενίσετε, μετακομίστε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Ή είστε ανενημέρωτος κ. Ανδρουλάκη ή επιλέγετε να παρουσιάσετε μια στρεβλή εικόνα. Αυτό που μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του αγροτικού τομέα με παλαιότερες μεθόδους, μόνο με επιδοτήσεις. Ο στόχος μας είναι να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων μας. Θέλουμε η καλλιέργεια της γης και η εκτροφή των ζώων να προσφέρει μια καλή ζωή σε όσους είναι στην ύπαιθρο.Υπάρχει σήμερα κρυμμένος ένας κρυφός δυναμισμός στον πρωτογενή τομέα. Η εικόνα δεν είναι μαύρη όπως θέλετε να την παρουσιάσετε», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Επεσήμανε ότι «πρέπει να πείσουμε τους αγρότες ότι χρειάζεται μια συνολική αλλαγή και εμείς έχουμε αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Μια τέτοια είναι η στροφή των καλλιεργειών στα θερμοκήπια καθώς η παραγωγικότητα και οι ανάγκες στο νερό δεν μπορούν να συγκριθούν με τη στεγασμένες καλλιέργειες», λέγοντας:

«Ιδρύσαμε 7 ΙΕΚ με αγροτικές ειδικότητες γιατί ο νέος παραγωγός πρέπει να είναι εξειδικευμένος και ενημερωμένος επιχειρηματίας. Δίνουμε επίσης έμφαση στα συνεργατικά σχήματα και γι αυτό δώσαμε γενναία φορολογικά κίνητρα σε αυτά τα σχήματα. Αυτό το μοντέλο ακολουθούν οι πιο προηγμένες αγροτικά χώρες. Για το πρόβλημα με τα αγροτικά χέρια, παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει κίνητρα δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν μπορεί να καταρρέει ο αγροτικός τομέας και να έχουμε ελλείψεις αγροτικών χεριών, για να έχουμε ελλείψεις πρέπει η παραγωγή να είναι μεγαλύτερη. Έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με χώρες όπως η Αίγυπτος όπου έχουμε βρει τους πρώτους 5.000 εργάτες. Έχουμε δώσει κατεύθυνση στο ΥΠΕΞ για γρήγορο τρόπο μετακλήσεων εργαζομένων όπου έχουμε ανάγκη».

«Από τις τοποθετήσεις σας, πέραν των γενικών διακηρύξεων, προσπαθώ να βρω αν υπήρχε ένα συγκεκριμένο μέτρο και το μόνο που συγκράτησα ήταν το πλαφόν στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Όταν ξεμείνουμε από τα προϊόντα αυτά που είναι διεθνή ελάτε να μιλήσετε στους παραγωγούς. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα λέει αυτά», σχολίασε.

Αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια των αγροτών, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε διάταξη που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, για να δοθεί λύση ρύθμισης στα κόκκινα δάνεια 700 συνεταιρισμών και 21.000 αγροτών. «Δεν χαρίζουμε δάνεια αλλά δίνουμε τη δυνατότητα για γενναίες ρυθμίσεις που θα έχουν και κουρέματα και ταυτόχρονη δυνατότητα αναχρηματοδότησης στοιχείων που μπορούν να αναβιώσουν. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με θάρρος ένα ζήτημα που χρονίζει».

«Είστε κόμμα-σούπερ μάρκετ - Mea culpa που ψήφισα κάποτε για ΠτΒ την Κωνσταντοπούλου»

Κατά τη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός συντήρησε την αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των συνεργασιών.

«Τα μισά σας στελέχη σχεδιάζουν συνεργασίες με ΣΥΡΙΖΑ και Βαρουφάκη» είπε ο πρωθυπουργός αναφέροντας μάλιστα ονομαστικά και τον Παύλο Γερουλάνο.

«Ο κ. Ανδρουλάκης έχει περιέλθει σε αφασία» είπε ενώ χαρακτήρισε ως «κόμμα σούπερ μάρκετ το ΠΑΣΟΚ» σχετικά με το θέμα των συνεργασιών, ασκώντας παράλληλα και ένα είδος... αυτοκριτικής που ψήφισε το 2015 για Πρόεδρο της Βουλής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας ότι δεν θα το έκανε ποτέ δεύτερη φορά.

