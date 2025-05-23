Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος τοποθετήθηκε για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τον Δήμο Αθηναίων, όπου έχει μπει από νωρίς σε διαδικασία καύσωνα, για αυτό και έχουν τοποθετηθεί παντού air condition και έχουν ανοίξει Λέσχες Φιλίας.

«Έχουμε ξεκινήσει αποχλόαση ενόψει της θερινής περιόδου και καθαρισμό σε όλους τους λόφους. Μάλιστα θα κινηθούμε νομικά κατά παντός υπευθύνου για 3 περιπτώσεις που βρήκαμε υλικά εμπρησμού, δηλαδή οινόπνευμα και επαγγελματικούς αναπτήρες οι οποίοι ήταν κρυμμένοι κοντά σε θάμνους», όπως ενημέρωσε. «Δεν ξέρω ο καθένας τι έχει στο μυαλό του, θέλω να πω πόσο δύσκολη είναι η συνθήκη και είμαστε συνέχεια από πάνω σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Τα πάρκα έχουν Δημοτική Αστυνομία και drone σε περίπτωση που συμβεί το παραμικρό, αμέσως να επέμβουν».

Ερωτηθείς για την καθαριότητα, ο κ. Δούκας χαρακτήρισε το θέμα «πάρα πολύ δύσκολο και κρίσιμο», ενώ έκανε αναφορά και στην ειδική εφαρμογή Novoville, όπου φαίνονται τα αιτήματα και τα παράπονα των κατοίκων της πόλης.

«Φέτος σε σχέση με πέρσι, τους πρώτους 5 μήνες είναι τα μισά κι ακόμα καλύτερα. Οι τουρίστες φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι, μάλιστα σε μια κατάταξη ανεβήκαμε 7 θέσεις κι είμαστε 7οι σε όλη την Ευρώπη ως προορισμός και 9οι σε όλον τον πλανήτη. Στο εμπορικό τρίγωνο πάμε και κάνουμε αποκομιδή 7-8 φορές την ημέρα το καλοκαίρι, στην Ακρόπολη 3-4. Στόχος μας είναι να φτάσουμε τους 250 υπόγειους κάδους, χρειαζόμαστε περισσότερους. Η καθαριότητα ενισχύθηκε με 300 συμβασιούχους».

«Μόνο Αθήνα φέτος περιμένουμε 10 εκατομμύρια τουρίστες»

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Αθηναίων εκτίμησε πως για το 2025 η Αθήνα μόνο περιμένει 10 εκατομμύρια τουρίστες, με την Αθήνα να πρέπει να καταστεί βιώσιμος προορισμός. «Κάναμε μια μεγάλη πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 15 πόλεις με μια μελέτη όπου είδαμε ότι χρειαζόμαστε άμεσα 1.000 κατοικίες. Ζητάμε λοιπόν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Έχουμε οριοθετήσει τους δρόμους και τις λωρίδες, όμως δεν είναι αρκετό. Μια παρέμβαση είναι να μην μπαίνει κανείς στο ιστορικό κέντρο και να χρησιμοποιούν όλοι μετρό. Μπορούμε να το αντέξουμε αυτό;»

«Θέλουμε τον λόφο Στρέφη ελεύθερο για όλους»

Αναφορικά με τον λόφο Στρέφη, έκανε λόγο για έναν «φαύλο κύκλο βίας, τον οποίον δεν τον θέλουμε».

«Εμείς θέλουμε τον λόφο του Στρέφη να είναι ελεύθερης πρόσβασης για όλους, να λειτουργεί έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν κλείνουμε το μάτι στους μπαχαλάκηδες, το ακριβώς αντίθετο λέω: να ανήκει σε όλους και όχι σε συγκεκριμένες ομάδες. Σε όλες τις Αθηναίες και όλους τους Αθηναίους. Είχαμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις, θα βάλουμε και φώτα. Θέλουμε να είναι ελεύθερης πρόσβασης και μάλιστα η πρότασή μας ήταν δωρεάν να δοθεί σε αθλητικό σύλλογο εκεί της περιοχής».

Απαντώντας στις αιτιάσεις του Κώστα Μπακογιάννη ότι δεν πήρε 1.000.000 ευρώ δωρεά, υπογράμμισε:

«Ποιο 1 εκατομμύριο; Υπήρχε μια ιστορία με μια χορηγία, η εταιρεία αυτή έχει χαλάσει κοντά στα 3/4 του προϋπολογισμού της χωρίς να μπορέσει να κάνει έργα, γιατί ήταν πεδίο μάχης για 3 και πλέον χρόνια. Είχε φαντασιωθεί ο κ. Μπακογιάννης Belvedere στην κορυφή του λόφου, τα έχασε και δικαιώθηκαν οι κάτοικοι στο ΣτΕ και σταμάτησαν οι εργασίες και μετά ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη σύμβαση».

«Στις 26 Ιουνίου ανοίγει το δεξί κομμάτι της Β. Όλγας»

Ως προς το τι θα γίνει με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, επεσήμανε ότι στις 26 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει, καθώς εκεί θα γίνει η υπερειδική του Ράλι Ακρόπολις.

«Το δεξί της κομμάτι θα ξεκινήσει από το Καλλιμάρμαρο, μετά Στήλες Ολυμπίου Διός, Ζάππειο. Το αριστερό της κομμάτι έχει ακόμα κάποια θέματα. Θα περιμένουμε τις ράγες ταρμ και τρόλεϊ και θα ανοίξει νομίζω Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.Μιλάμε για δυο λωρίδες ήπιας κυκλοφορίας, όπως είναι κι ο σχεδιασμός».

Καταλήγοντας, ο κ. Δούκας δεν παρέλειψε να σχολιάσει τα του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας κρίσιμη τη φάση, δεδομένου ότι «υπάρχει ευκαιρία να δημιουργήσουμε ξεκάθαρη προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης».

«Είναι όπως βλέπετε όλα ρευστά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος από τους πολίτες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι θεωρώ το πολιτικό σύστημα με ένα πολύ ισχυρό κόμμα και μετά μια μεγάλη πολυδιάσπαση. Για λόγους δημοκρατίας θα πρέπει να υπάρχει ένα δυνατό δίπολο και αυτόν τον ρόλο πρέπει να παίξει το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε για να συνεχίσει:

«Με τον κ. Ανδρουλάκη έχω να συναντηθώ από την άνοιξη που ήταν το Πολιτικό Κέντρο. Υπάρχει απόφαση του Συνεδρίου μας για αυτόνομη πορεία. Τι λέμε όμως; Ότι για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι ο δεύτερος μεγάλος πόλος, πρέπει να δημιουργήσει κοινωνικές συμμαχίες με μεγάλο ρεύμα. Μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που ενώνοντας δυνάμεις, θα μπορέσει να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης. Άρα πρέπει να συζητάμε με προοδευτικούς πολίτες και να διαμορφώνουμε κοινωνικές συμμαχίες στη βάση».

Τέλος, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ενημέρωσε πως οι κατασκευαστές είπαν για τον Απρίλιο του 2027. «Κάνουμε πια τις συσκέψεις στο εργοτάξιο, αυτήν τη στιγμή γίνεται η θεμελίωση στο νοτιοανατολικό του κομμάτι. Νομίζω τέτοια εποχή του χρόνου θα βλέπουμε τις κερκίδες».

Πηγή: skai.gr

