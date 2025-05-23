Χατζηδάκης για αξιολόγηση στο Δημόσιο: Δεν είναι θέμα ιδεοληψίας, αλλά αίτημα της κοινωνίας

Για την άρση μονιμότητας στο Δημόσιο και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων μίλησε σε συνέντευξή του o αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Kωστής Χατζηδάκης, λέγοντας ότι «κανείς δεν θέλει να λειτουργήσει τιμωρητικά». Παράλληλα τόνισε ότι «υπάρχει το θέμα της αξιοκρατίας, της αξιολόγησης και της λογοδοσίας» ενώ στην κυβέρνηση γνωρίζουν το πώς πρέπει να λειτουργεί καλύτερα το Δημόσιο.

Υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι θέμα ιδεοληψίας» αναφέρθηκε και στην αξιολόγηση που γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι δεν γνωρίζει εάν ήταν αντικειμενική καθώς «το 97% των υπαλλήλων έβγαιναν άριστοι». Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην ΕΡΤ και στο θέμα της έλλειψης ακινήτων από την αγορά προαναγγέλλοντας ότι στη ΔΕΘ πιθανώς να ανακοινωθούν πρόσθετες πρωτοβουλίες για την στέγαση.

Όπως είπε, «όλοι όσοι είμαστε στο δημόσιο, είτε είμαστε υπουργοί είτε απλώς δημόσιοι υπάλληλοι, είμαστε υπηρέτες της κοινωνίας. Επομένως, αυτό θα πρέπει να αντανακλάται και στην καθημερινή λειτουργία της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης». Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη η μονιμότητα δεν ισχύει με σκοπό να έχεις πάντοτε μια δημόσια διοίκηση σε εγρήγορση.

Όσον αφορά τις ανησυχίες για το εάν θα είναι αντικειμενική η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων σημείωσε ότι «θα υπάρχουν κανόνες και συγκεκριμένοι άξονες πάνω στους οποίους οι άνθρωποι θα αξιολογούνται». Μιλώντας για το υπουργείο Εσωτερικών, όπου ήδη λειτουργεί στην πράξη η αξιολόγηση, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι σε αυτό γνωρίζουν ότι γίνεται με εγγυήσεις αξιοκρατίας.

«Θα διευρυνθούν τα μπόνους απόδοσης» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν απολυθεί περίπου 1.000 άνθρωποι επειδή έτσι κρίθηκε από τα πειθαρχικά συμβούλια.

Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν σταματά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων αλλά προχωρά και σε άλλες πρωτοβουλίες, όπως το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη θα ακολουθήσει μια πρωτοβουλία στο χώρο της υγείας όπου οι ασθενείς προαιρετικά θα μπορούν να αξιολογούν τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν. «Θα πάμε πιο βαθιά την αξιολόγηση στο χώρο της παιδείας και όλο αυτό έρχεται και συνδέεται με αυτό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης», πρόσθεσε.

«Αλίμονο αν γίνουμε οπαδοί της ακινησίας. Παίρνουμε πρωτοβουλίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία, στη δημόσια διοίκηση» επισήμανε.

«Έχουμε πρόθεση να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη»

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τη μεσαία τάξη. Μιλώντας για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα εξήγγειλε ενέργειες για την αποκλιμάκωση των τιμών με τη διάθεση στην αγορά μεγαλύτερου αριθμού κατοικιών.

«Η βασική μας προσπάθεια θα είναι η ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων» τόνισε προσθέτοντας λέγοντας στη συνέχεια ότι «στη ΔΕΘ πιθανώς να ανακοινώσουμε πρόσθετες πρωτοβουλίες για την στέγαση».

«Η κυβέρνηση, προφανώς πέρα από τους ιδιοκτήτες τους οποίους έχει στηρίξει με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35%, με τις γονικές παροχές και τα ευνοϊκά φορολογικά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και με άλλες παρεμβάσεις, βλέπει και την πλευρά των ενοικιαστών και την πλευρά όσων γενικότερα δεν έχουν σπίτι», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τα προγράμματα που τρέχουν για το θέμα της στέγασης καθώς και τα κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες για να διατεθούν περισσότερα διαμερίσματα και σπίτια στην αγορά.

«Δεδομένου ότι το θέμα είναι σημαντικό, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με πολλές πολιτικές», πρόσθεσε κάνοντας αναφορά και στην κοινωνική κατοικία: «Εργαζόμαστε, επίσης, και προς την κατεύθυνση της κοινωνικής κατοικίας, έτσι ώστε σπίτια ή οικόπεδα του δημοσίου, να μετατραπούν σε κατοικίες και να γίνουν κοινωνικές κατοικίες, όπως η ΧΡΩΠΕΙ στον Πειραιά και η Ανατόλια στη Νέα Ιωνία. Στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος είναι και η πρόσφατη πρωτοβουλία της κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό, να επιστρέφει ένα νοίκι από τα δώδεκα που δίνει ένας ενοικιαστής από την πολιτεία», σημείωσε.

Για τα Τέμπη και τη Γάζα

Αναφερόμενος στα Τέμπη και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή υποστήριξε ότι θα «πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στον φυσικό δικαστή να αποφασίσει».

Ειδικότερα όπως είπε, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που θα κατατεθεί σύντομα, θα είναι τεκμηριωμένη πρόταση και θα δίνει το δικαίωμα στο φυσικό δικαστή να αποφασίσει.

«Έχουμε και εμείς το δικαίωμα να μη συμφωνούμε με αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ» σημείωσε εκτιμώντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν κερδίζει σε αξιοπιστία με την στάση που κρατά.

Όσον αφορά τις κατηγορίες από την αντιπολίτευση για προσπάθεια συγκάλυψης τόνισε: «Θα ήταν πολιτικά βλακώδες να προχωρήσουμε με μια τέτοια αντίληψη. Άλλο τόσο λάθος είναι και ο ποινικός λαϊκισμός, το κυνήγι των μαγισσών και όλα αυτά τα οποία ακούμε κατά καιρούς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια προσπάθεια ακραίας εκμετάλλευσης της τραγωδίας αυτής».

Για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα δήλωσε ότι «η Ελλάδα προώθησε ψήφισμα στον ΟΗΕ και το οποίο εκφώνησε δημόσια ο Γιώργος Γεραπετρίτης ως προεδρεύων του Συμβουλίου Ασφαλείας, που υπέγραψαν 80 χώρες και μιλά για την ανάγκη να σταματήσει αυτή η ανθρώπινη τραγωδία».

Ειδικότερα, όπως είπε «παρά λοιπόν τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ έχουμε και παραπάνω απαιτήσεις από τους φίλους μας». Μιλώντας για τον λιμό που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι στη Γάζα ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι κανένας δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια. «Όσο ακραία και φρικιαστική ήταν η επίθεση που είχε γίνει από την Χαμάς στη Γάζα, άλλο τόσο νομίζουμε ότι έχουν ξεπεραστεί όρια», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

