Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σε μήνυμά του προς τους αγρότες, ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι από τη μία, κατανοεί απόλυτα τη δυσαρέσκεια για κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. «Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς. Από τα 3,1 δισεκατομμύρια το 2024, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια» επισήμανε.

«Σε κάθε περίπτωση, είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών» πρόσθεσε.

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΟΙΠ συζητήθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, η οποία παρουσιάστηκε από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και περιλαμβάνει έναν πλήρη οδικό χάρτη με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στην περιφέρεια.

Βασικός πυλώνας της Εθνικής Στρατηγικής, που θα οριστικοποιηθεί εντός του 2026, είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν την ελληνική περιφέρεια και η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε στοχευμένα να κατευθύνονται εθνικοί και ενωσιακοί πόροι με τον βέλτιστο και αποδοτικότερο τρόπο στην ελληνική περιφέρεια.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι αναπτυξιακές πολιτικές να περάσουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό και για να καταδειχθεί η σημασία τόσο των ορεινών περιοχών όσο και της νησιωτικής Ελλάδας, αποφασίστηκε η συγκρότηση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα, με στόχο τον αποδοτικότερο συντονισμό πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης, θα εφαρμόζεται ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης στις πολιτικές των Υπουργείων που επηρεάζουν καθοριστικά τους τοπικούς πληθυσμούς και την οικονομία.

Ήδη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, εκπονούνται και εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ενώ περισσότεροι από 1.000 φορείς έχουν κληθεί να συμμετέχουν οργανωμένα σε ομάδες εργασίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα, ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περισσότερα από 330 εμβληματικά έργα.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Έχουμε σήμερα μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, στην οποία θα αναδείξουμε τον προγραμματισμό μας αλλά και τη μεθοδολογία μας γύρω από θέματα που αφορούν τον περιφερειακό και τον τοπικό σχεδιασμό. Μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία έχει γίνει με τη συνεργασία όλων σας και η οποία νομίζω ότι καταδεικνύει ότι η προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις περιφερειακές ανισότητες αρχίζει και έχει απτά αποτελέσματα και οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν πια συγκεκριμένο προγραμματισμό, αλλά και συγκεκριμένα έργα, τα οποία υλοποιούνται με σαφή τοποθεσία και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Όμως, πριν πάμε στα θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης, να πούμε δυο κουβέντες για τα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, καθώς δεν μπορεί κανείς να συζητήσει για περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα μας χωρίς να μιλήσει για έναν ισχυρό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό αγροτικό, πρωτογενή τομέα.

Και βέβαια, το τελευταίο διάστημα οι συζητήσεις γύρω από τα αγροτικά συνδέονται αναπόφευκτα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά βέβαια και με τη μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία επιχειρούμε να κάνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι περνάμε από μία δύσκολη μεταβατική περίοδο, αλλά όταν αυτή η σημαντικότατη μεταρρύθμιση της μετάπτωσης, ουσιαστικά, του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ολοκληρωθεί, θα έχει δημιουργηθεί πια μια τελείως νέα πραγματικότητα, με ένα νέο, αξιόπιστο, γρήγορο αλλά σίγουρα πολύ πιο δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους πραγματικούς παραγωγούς.

Στο μεταξύ, όπως επανειλημμένως έχουν αναφέρει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο κ. Αντιπρόεδρος -τον οποίο ευχαριστώ, για ακόμα μια φορά, για την υποστήριξή του σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο-, έχουμε πάρει πια το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων με το νέο σύστημα και προχωρούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, διάφορα προγράμματα του λεγόμενου Β’ Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ενώ, να το ξαναπούμε, ως τα τέλη Δεκεμβρίου η φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Είναι κάποια μέτρα τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, τα έχουμε προτεραιοποιήσει: είναι η καταβολή του Μέτρου 23, το οποίο αφορά τη μείωση της παραγωγής -αυτή είναι και η πρώτη προτεραιότητα τώρα για τις πληρωμές των επόμενων ημερών-, πληρωμές για παλαιότερες οφειλές της βιολογικής κτηνοτροφίας, συμπληρωματική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους οι οποίοι απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές.

Και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Διότι, από τη μία, κατανοώ απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς.

Από τα 3,1 δισεκατομμύρια το 2024, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια.

Και θα το ξαναπούμε πολλές φορές: οι συνεπείς, οι έντιμοι παραγωγοί, που είναι η πλειοψηφία των αγροτών μας, θα είναι τελικά οι ευνοημένοι αυτής της προσπάθειας.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να θέλει να πληρωθούν και από πάνω όσοι έχουν εντοπιστεί με ψευδείς δηλώσεις ή ήδη διώκονται από τη Δικαιοσύνη.

Άρα, διαχωρίζω απόλυτα εκείνους τους αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ακόμα πληρωθεί γιατί γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτούς οι οποίοι δεν θα πληρωθούν πολύ απλά διότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων δεν δικαιούνται την επιδότηση την οποία, ενδεχομένως, να έπαιρναν στο παρελθόν ή την οποία φαντάζονται ότι θα εξακολουθούν να παίρνουν.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εξάλλου, θέλω να θυμίσω ότι πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει και έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών.

Θυμάμαι σε κινητοποιήσεις στο παρελθόν, όταν τα βασικά αιτήματα τα οποία είχαν τεθεί ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης -αίτημα το οποίοι όχι απλά ικανοποιήθηκε, αλλά αυξήσαμε και τα σχετικά όρια-, οι μειώσεις του ΦΠΑ, η μείωση του κόστους του ρεύματος για τους αγρότες, όπου με τον Αντιπρόεδρο θα συζητήσουμε και τρόπους περαιτέρω ενδεχομένως παράτασης της χαμηλής τιμής του ρεύματος. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών.

Κλείνω αυτή την αναφορά μου, πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη της σημερινής μας συνεδρίασης, επαναλαμβάνοντας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα αλλά και η μετατροπή του πρωτογενούς τομέα σε μια πραγματικά αναπτυξιακή “μηχανή” για την πατρίδα μας -και αυτό απαιτεί συστηματική και επίμονη προσπάθεια- είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Διορθώνουμε -μπορεί κανείς να πει με καθυστέρηση, θα το αναγνωρίσω- στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι, όμως, βέβαιο ότι ο πρωτογενής μας τομέας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται σήμερα, από την οποία -τονίζω και πάλι- οι έντιμοι, οι συνεπείς παραγωγοί μας, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας τελικά θα βγουν ωφελημένοι όταν περάσει αυτή η δύσκολη μεταβατική περίοδος. Εργαζόμαστε ώστε αυτή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο».

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε:

«Το σημερινό ΚΥΣΟΙΠ είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι αφορά την ισόρροπη ανάπτυξη στη χώρα, μια βασική κυβερνητική προτεραιότητα για τη στήριξη της υπαίθρου για λόγους οικονομικούς, δημογραφικούς και εθνικούς.

Τα τελευταία 6,5 χρόνια, η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες έργα στην περιφέρεια, δεκάδες θα ολοκληρωθούν έως το τέλος της τετραετίας και ήδη σχεδιάζονται νέα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία.

Η συζήτηση, όμως, συμπίπτει και με τη συζήτηση που γίνεται στο επίπεδο της ΕΕ για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, το οποίο μας αφορά όλους. Διότι η περιφερειακή ανάπτυξη στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό με πόρους από τις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγούμαστε σήμερα δύο επιπλέον πρωτοβουλίες: Πρώτον, τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για τις ορεινές περιοχές. Και δεύτερον, τη δημιουργία μιας Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα. Χωρίς να ξεχνάμε τη σημασία της οριζόντιας ρήτρας απολιγνιτοποίησης.

Σημειώνω, επίσης, ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα εστάλη σε όλους τους Υπουργούς επιστολή μου σε σχέση με τη σύσταση διυπουργικής επιτροπής για τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ, σε συνέχεια πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί ήδη από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.