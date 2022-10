Το διπλό μήνυμα από Αθήνα και Κάιρο στην Άγκυρα - Έχουμε συμφέροντα από Συρία μέχρι Αιγαίο και Μεσόγειο, λέει ο Τσαβούσογλου Πολιτική 21:12, 09.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ελλάδα και Αίγυπτος δεν αναγνωρίζουν το τουρκολυβικό μνημόνιο - «Η Λιβύη χρειάζεται κανονική κυβέρνηση» και «να αποχωρήσουν οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις» δήλωσε ο Σάχεμ Σούκρι