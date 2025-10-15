Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη - Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

