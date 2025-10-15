Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη - Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η συζήτηση ήταν προπαρασκευαστική, ενόψει της επικείμενης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες

Ζελένσκι Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ουκρανία Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark