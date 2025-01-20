Η μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Αφορά όμως πρώτα και πάνω από όλα, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, γιατί η οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή, στη λειτουργία, η οποιαδήποτε απόκτηση και των πιο σύγχρονων οπλικών συστημάτων, δεν λειτουργεί αν δεν υπάρχουν ικανά στελέχη για να τα αξιοποιήσουν προς όφελος της πατρίδας. Και κυρίως, στελέχη που αισθάνονται ότι η Πολιτεία είναι δίπλα τους και τους παρέχει αυτά που απαιτούνται για την εργασία και τη διαβίωσή τους, όπως και των οικογενειών τους. Γι' αυτό η ευζωία των στελεχών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της κάθε κυβέρνησης. Και αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας κυβέρνησης.

Τα παραπάνω υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, οποίος παρευρέθηκε σήμερα στην τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο υψηλών προσκεκλημένων και προθάλαμο της αίθουσας συνεδριάσεων «Ιωάννης Καποδίστριας».

Προηγήθηκε η τελετή εγκαινίων της ανακαινισμένης «Πύλης Ανωτάτων» και κυρίας εισόδου του υπουργείου, και του αγιασμού που τέλεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β'.

Τα έργα ανακαίνισης αποτελούν δωρεά του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γεώργιου Περιστέρη, ενώ την εικόνα της Υπερμάχου Στρατηγού Παναγίας, Προστάτιδος των Ενόπλων Δυνάμεων, προσέφερε ο επιχειρηματίας Αθανάσιος Κατσέλης.

Παρόντες ήταν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Εκτός από τους δωρητές, παρέστησαν επίσης ο διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ αντιστράτηγος Γεώργιος Μανουράς, ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο γενικός διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης υποναύαρχος (Ο) ε.α. Παναγιώτης Σταθόπουλος, ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης, ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, Παντελής Τζωρτζάκης, άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, καθώς και στελέχη του υπουργείου.

«Φέτος, το 2025 συνδυάσαμε την κοπή της βασιλόπιτας με την τελετή εγκαινίων της νέας εισόδου και του χώρου υψηλών προσκεκλημένων του υπουργείου, δωρεά του κ. Γεώργιου Περιστέρη και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αποτελεί αυτό το έργο ένα βήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπλασης και της όψης και του περιβάλλοντος χώρου του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Όπως τόνισε, αυτό συνοπτικά περιλαμβάνει:

Το νέο κτίριο Κυβερνοχώρου, το οποίο ήδη κατασκευάζεται, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιου Λασκαρίδη,

Το Μνημείο Εθνικής Μνήμης, που επίσης κατασκευάζεται μπροστά μας.

Τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου, σχεδιασμένη από έναν από τους καλυτέρους συγχρόνους Έλληνες γλύπτες, τον Κώστα Βαρώτσο.

Το πρόγραμμα φύτευσης πεντακοσίων δένδρων στο στρατόπεδο «Παπάγου», για να καταστεί πνεύμονας για την περιοχή, αλλά και για τα στελέχη μας που εργάζονται εδώ. Εργάζονται άνω των τεσσάρων χιλιάδων ανθρώπων στο στρατόπεδο «Παπάγου».

Τον σχεδιασμό υπόγειου γκαράζ 1.230 θέσεων, ώστε ο επιπλέον υπέργειος χώρος να καταστεί κι αυτός πάρκο, ο χώρος που θα απελευθερωθεί.

«Μιλάμε δηλαδή, για μια πλήρη μεταμόρφωση του στρατοπέδου 'Παπάγου'» παρατήρησε ο κ. Δένδιας. «Από ένα άθλιο αρχιτεκτονικό αποτύπωμα της περιόδου της δικτατορίας, με μια αστείρευτη σειρά τραγικών αισθητικά, αποσπασματικών επιλογών, σε ένα αποτύπωμα μιας νέας φιλοσοφίας και μιας συνέχειας της έκφρασης του εθνικού αφηγήματος και της εθνικής ενότητας».

«Ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα αποτύπωμα αντάξιο της ιστορίας των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, αλλά και της πορείας τους προς ένα δυναμικό μέλλον. Επίσης, ένα αποτύπωμα αντάξιο της αφοσίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων προς την πατρίδα και το Έθνος. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις αφορούν εσάς, τις γυναίκες και τους άνδρες που τιμάτε με τις υπηρεσίες σας την πατρίδα και το εθνόσημο» επισήμανε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός εξήγησε ότι το υπουργείο προωθεί ένα πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει: - Στέγαση για κάθε στέλεχος και την οικογένεια του όπου και αν μετατίθεται. Ήδη υπάρχει σε εξέλιξη η πρώτη φάση του προγράμματος στέγασης 100 εκατ. ευρώ, τα οποία έδωσε ο πρωθυπουργός στον προϋπολογισμό του υπουργείου. Σχεδιάζεται η εξακολούθηση αυτής της φάσης, ώστε να φθάσουμε μέχρι το 2030 καθ' ελάχιστο στις 4.000 κατοικίες.

Βελτιωμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τη δημιουργία ενός μοντέλου παροχής υγειονομικών υπηρεσιών πρότυπου για το σύστημα υγείας.

Αναβάθμιση όλων των υποστηρικτικών δομών, όπως του δικτύου παιδικών σταθμών και δημιουργία νέων, όπως το Κέντρο Ειδικής Αναπτυξιακής Φροντίδας Παιδιών Ειδικής Ανάγκης, Στέγη Ημερήσιας Διαβίωσης ΑμΕΑ, Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Οι απόστρατοι δικαιούνται τη φροντίδα του υπουργείου και μετά την αφυπηρέτηση, επεσήμανε ο υπουργός.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με έργα εκσυγχρονισμού υποδομών και εξοπλισμού σε στρατιωτικές σχολές και θεσμοθέτηση μέτρων, ήδη νομοθετημένων, που παρέχουν στα στελέχη των ΕΔ, δυνατότητες για έρευνα και εξειδίκευση.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός σύγχρονου μονοπατιού επαγγελματικής εξέλιξης (career path) για τα στελέχη των ΕΔ.

Ένα νέο μισθολόγιο, δικαιότερο, αναλογικό των θέσεων και των ευθυνών - αρμοδιοτήτων.

Διαφορετικό σύστημα μεταθέσεων με κίνητρα, που θα προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη και θα διευκολύνει τον προγραμματισμό της οικογένειας. η μεγαλύτερη εθνική απειλή είναι η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού μας, επεσήμανε ο υπουργός.

Η δημιουργία ενός τεχνολογικά προηγμένου περιβάλλοντος. Το πιο προηγμένο, το πιο καινοτόμο στην Ελλάδα, που η υπηρεσία στην Πατρίδα θα αποτελεί τιμή, όπως μέχρι σήμερα αποτελεί και πρόκληση για το κάθε στέλεχος.

«Στο εγχείρημα αυτής της συνολικής μεταρρύθμισης των πάντων, έναν σημαντικό ρόλο παίζουν οι δωρητές μας. Ευεργέτες, άνθρωποι οι οποίοι αγκάλιασαν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και αναδεικνύουν το πνεύμα προσφοράς προς την Πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο» υπογράμμισε.

Ο κ. Δένδιας, δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του «για τη γενναιόδωρη χειρονομία» του κ. Περιστέρη, ενώ εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς τον κ. Κατσέλη «για τη δωρεά της εφέστιου εικόνας των Ενόπλων Δυνάμεων, της Υπερμάχου Στρατηγού».

«Η νέα χρονιά μας βρίσκει μπροστά σε μια απίστευτα σύνθετη και απαιτητική γεωπολιτική πραγματικότητα με σωρεία εστιών αστάθειας γύρω μας. Επαναλαμβάνω λέγοντας η αστάθεια είναι πια μια σταθερά. Αυτή η αστάθεια επιβάλλει τον ταχύτατο εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων» ξεκαθάρισε.

Η «Ατζέντα 2030» δεν είναι «μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη» είπε και συνέχισε: «Είναι το απαιτητικό και καθυστερημένο τέκνο της εθνικής μας ανάγκης. Και πρέπει να δούμε πέρα από την απλή εθνική επιβίωση. Να αποκτήσουμε ορίζοντα φιλοδοξιών, ευρύτερων, μεγάλων, πέρα από τα στερεότυπα».

«Ο χώρος που σήμερα εγκαινιάζουμε με τη λευκότητά του αντικατοπτρίζει αυτή τη διαύγεια της νέας φιλοσοφίας. Της φιλοσοφίας της εξέλιξης, της προσαρμογής στις σύγχρονες απαιτήσεις, της φιλοσοφίας της καινοτομίας» κατέληξε ο υπουργός. Ι.Ι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.