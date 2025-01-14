Συνάντηση με τον Ευρωπαίο επίτροπο βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, είχε ο Χάρης Θεοχάρης στις Βρυξέλλες. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, οι κ. Θεοχάρης και Τζιτζικώστας συζήτησαν διεξοδικά γύρω από τις προκλήσεις, αλλά και τις δυνατότητες που συνεπάγεται η ελληνική υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΠΟΤ (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού). Διαπιστώθηκε πλήρης ταύτιση απόψεων γύρω από το όραμα και τη στρατηγική του κ. Θεοχάρη, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΤ, την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και την ουσιαστική παρέμβασή του στη διεθνή τουριστική αγορά προς όφελος πρωτίστως κάθε ανθρώπου που ταξιδεύει, αλλά και όλων όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει την προσπάθεια του Χάρη Θεοχάρη για τη διεκδίκηση της ανώτατης διοικητικής θέσης στον ΠΟΤ.

Όπως δήλωσε μετά από τη συνάντησή του με τον Απόστολο Τζιτζικώστα ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Χάρης Θεοχάρης, «βρέθηκα στις Βρυξέλλες και συναντήθηκα με τον πολύ καλό φίλο και νέο Ευρωπαίο επίτροπο βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις προκλήσεις του τουρισμού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και για τις προτεραιότητές του στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με την υποψηφιότητά μου για την θέση του γενικού γραμματέα του παγκόσμιου οργανισμού τουρισμού. Ο Απ. Τζιτζικώστας μου εξέφρασε τη στήριξη, αλλά και την ικανοποίησή του, διότι το όραμά μου και οι κατευθύνσεις τις οποίες θέλω να δώσω στον ΠΟΤ ταιριάζουν απολύτως με τις δικές του προτεραιότητες και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές ανάγκες. Ο κ. Τζιτζικώστας θεωρεί δεδομένο πως θα υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή στάση σε σχέση με την υποψηφιότητα για την ηγεσία στον ΠΟΤ και μπορέσαμε να συζητήσουμε τους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών -της Κομισιόν και του ΠΟΤ- προς όφελος της τουριστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη αλλά και ευρύτερα».

